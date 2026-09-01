シント・トロイデンは1日、トッテナム・ホットスパーに所属するDF高井幸大を期限付き移籍で獲得したことを発表した。トッテナム側からの発表によると、契約期間は2026－27シーズン終了までとなる。

現在21歳の高井は、昨夏に川崎フロンターレからスパーズへ完全移籍で加入。しかし、加入直後の負傷で出遅れると、今年1月にボルシアMGへのレンタル移籍を経験。ブンデスリーガではリーグ戦8試合に出場した。今シーズンはスパーズに復帰したが、ここまでの公式戦3試合で出場機会は得られていなかった。

今シーズンはベルギーのシント・トロイデンで経験を積むことになった高井は、同クラブの公式サイトを通じて、以下のように述べている。

「STVVは、自分たちが目指すサッカーが明確なチームだと感じています。第4節のアントワープ戦も実際にスタジアムで観戦し、チームから大きなエネルギーと勇気、そして自信を感じました。そうしたチームのスタイルは、自分のプレースタイルにも合っていると思います」

「谷口（彰悟）選手とは、川崎フロンターレと日本代表でともにプレーした経験があります。谷口選手をはじめ、新しいチームメイトたちとともに、自分自身もさらに成長し、チームとして素晴らしい結果を残せることを楽しみにしています」

【動画】高井幸大がSTVVへレンタル！



