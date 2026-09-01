今日の運勢 9月2日（水）「12星座占いランキング」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位？

【1位】乙女座（おとめ座）
面白いことに出会えるかも。驚くような状況もあるかもしれませんが、ラッキーハプニングとして楽しんでみて。日常とは違う景色を見ていると、自分にとって大切なものにも気づけそうです。
【2位】山羊座（やぎ座）
スッキリとした気分で過ごせるようです。何をやっても面白いと感じられることでしょう。恋愛も好調なため、気になる相手との距離が縮まりそう。映画や小説など、お互いが好きな話題をじっくり語り合ってみて。
【3位】牡牛座（おうし座）
活力があって、たとえピンチな状況があったとしてもチャンスに変えられる強さがあるようです。今日は、やりたいと思った事をなんでもやってみましょう。活動している方が得られるものがありそうです。
【4位】水瓶座（みずがめ座）
家庭的な雰囲気がある人に惹かれるかも。とくに自分が苦手な部類の家事ができると、頼もしく感じることでしょう。その人からいろいろと教えてもらうと、仕事などにも活かせそうです。
【5位】蟹座（かに座）
年齢や立場を問わず、いろいろな人と話をするようです。誰かを喜ばせることができると、自分自身のエネルギーも満たされて、良い循環ができそう。恋愛面にも良い影響がある予感。
【6位】蠍座（さそり座）
相手が言ってほしいことや、してほしいことに気づけるようです。パートナーや恋人は、きっとあなたに心を掴まれるはず。普段よりも自分の意見が通りやすくなるかも。何だか心がスッキリしそうです。
【7位】魚座（うお座）
趣味などを通じて仲間づくりをすると良いかも。何か困ったことがあれば、お互いに協力できるような関係性が作れそうです。新たに習い事をするのもおすすめ。ネットを活用しましょう。
【8位】牡羊座（おひつじ座）
今までは難しいと思っていたことでも、やり方を変えてみると上手くいくようです。無理なく節約する方法なども思いついて、何だかやる気がわいてくるかも。良いと思ったものは、周りにもシェアしてみて。
【9位】獅子座（しし座）
効率的に行動できるようです。早く終わらせたいことや他人に干渉されたくないことがあれば、自分のペースや感覚を信じてどんどん進めましょう。時間が空いたらスキルアップのための勉強などすると◎
【10位】射手座（いて座）
ひらめいたら即行動を。マンネリ気味な日常を変えていくと◎恋も自らチャンスを掴みにいくときです。気になる人がいるならばデートに誘ってみましょう。あまり気を遣いすぎずに、自分らしさをアピールしてみて。
【11位】双子座（ふたご座）
今日は、なかなかモチベーションが上がらなさそう。気持ちがモヤモヤする場合は、掃除で運気アップを。とくにベッド周りやリビングを片付けてみて。神社仏閣に参拝に出かけるのもおすすめ。
【12位】天秤座（てんびん座）
何気ない雑談から、なぜかピリピリした雰囲気になってしまいそう。場を和ませようと気をもむことがあるようです。今夜はゆっくりバスタイムを楽しむなど、心と身体の疲れをとるようにしましょう。
【今日の一言メッセージ】
気になるものがあれば、自分の目で確かめるようにしましょう。人から言われたことよりも、自分が感じたことや考えを深めることを意識すると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
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