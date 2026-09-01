カリアリ加入が迫るサウサンプトンの日本代表DF菅原由勢がメディカルチェック受診のため現地入りした。1日、イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が伝えている。

今夏の移籍市場最終盤にセリエA初挑戦の可能性が急浮上した菅原。クラブ間では550万ユーロ（約10億円）の買い取りオプション付きのレンタル移籍で合意に至っており、菅原自身もイタリア行きを受け入れていた。

そんななか、最新報道ではセリエAのメディカルチェックではお馴染みのローマにあるヴィラ・スチュアートを訪れる菅原の様子が動画で投稿されており、ここでメディカルチェックをパス次第、カリアリへの移籍が完了する見込みだ。

現在26歳の菅原は名古屋グランパスでプロキャリアをスタートさせ、2019年夏から欧州でプレー。AZで5年間主力として活躍し、2024年夏にはプレミアリーグのサウサンプトンへ完全移籍加入した。しかし、チームはチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）に降格。昨シーズンはブレーメンにレンタル加入し、公式戦31試合出場6アシストという成績を残した。

日本代表では国際Aマッチ通算25キャップを誇り、今夏のFIFAワールドカップ2026でもメンバー入り。全4試合に出場し、3大会連続の決勝トーナメント進出に貢献した。

【動画】菅原がメディカルチェック受診のため現地入り