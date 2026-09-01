2026年9月の開運カレンダー！ 一粒万倍日・大安・寅の日・辰の日・巳の日・天恩日・不成就日はいつ？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム。2026年9月は、一粒万倍日や大安のほか、金運に縁起が良いとされる寅の日、辰の日、巳の日、慶事などに良いとされる天恩日、母倉日、大明日、神吉日など、さまざまな吉日が巡ってきます。一方で、不成就日も4日あり、吉日と凶日が重なる日もあります。さらに、9月7日には二十四節気の「白露」、9月20日には秋の彼岸入り、9月23日には「秋分の日」を迎えます。「9月の開運日はいつ？」「財布を新調するなら何日がいい？」「新しいことを始めるなら？」など、日取りが気になる人もいるのではないでしょうか。今回は、2026年9月の暦を確認しながら、主要な吉日・凶日を紹介。財布の新調や新しいことを始める日、慎重に予定を考えたい日など、1カ月の予定を立てる際の参考として解説します。なお、暦注にはさまざまな種類や考え方があります。ここでは、特定の行動による効果を断定せず、昔から伝わる縁起の考え方の一つとして紹介します。9月1日（火） 友引・寅の日9月2日（水） 先負・大明日・天恩日・神吉日9月3日（木） 仏滅・辰の日・母倉日・天恩日9月4日（金） 大安・巳の日・天恩日9月5日（土） 赤口・大明日・天恩日・神吉日・月徳日9月6日（日） 先勝・一粒万倍日・母倉日・天恩日9月7日（月） 友引・一粒万倍日・大明日・神吉日9月8日（火） 先負・不成就日・神吉日9月9日（水） 仏滅・母倉日9月10日（木） 大安・大明日9月11日（金） 友引・神吉日9月12日（土） 先負・不成就日・母倉日9月13日（日） 仏滅・寅の日・月徳日9月14日（月） 大安・一粒万倍日・神吉日9月15日（火） 赤口・辰の日・大明日・母倉日9月16日（水） 先勝・巳の日9月17日（木） 友引・神吉日9月18日（金） 先負・大明日・母倉日9月19日（土） 仏滅・一粒万倍日・神吉日9月20日（日） 大安・不成就日・神吉日9月21日（月） 赤口・敬老の日・母倉日9月22日（火） 先勝・国民の休日・神吉日9月23日（水） 友引・秋分の日・神吉日・月徳日9月24日（木） 先負・母倉日・神吉日9月25日（金） 仏滅・寅の日・大明日9月26日（土） 大安・一粒万倍日・神吉日9月27日（日） 赤口・辰の日・大明日・母倉日9月28日（月） 先勝・巳の日・不成就日・大明日・神吉日9月29日（火） 友引・大明日・神吉日9月30日（水） 先負・大明日・母倉日・神吉日※吉日・凶日は主要なものを掲載しています。暦注には複数の種類があり、採用する暦によって掲載内容が異なる場合があります。2026年9月の一粒万倍日は、6日（日）、7日（月）、14日（月）、19日（土）、26日（土）です。一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）は、「一粒の籾が万倍にも実る」という意味から、この日に始めたことが大きく実るとされる吉日です。仕事や勉強、習い事など、新しいことを始める日に良いとする考え方があるほか、財布の新調や使い始めをこの日に合わせる人もいます。9月14日（月）と26日（土）は、いずれも大安と一粒万倍日が重なります。六曜の大安は、4日（金）、10日（木）、14日（月）、20日（日）、26日（土）です。大安は、六曜のなかで「何事にも吉」とされる日。結婚や入籍、開業、引っ越しなど、人生の節目となる予定の日取りを考える際に、候補にする人もいます。ただし、大安だからといって、すべての行動に必ず良い結果がもたらされるという意味ではありません。ほかの暦注と重なる場合もあるため、予定の内容と合わせて考えるとよいでしょう。9月の寅の日は、1日（火）、13日（日）、25日（金）です。寅の日は、十二支の「寅」にあたる日。虎は「千里を行って千里を帰る」とされることから、出ていったお金が戻ってくるという縁起に結び付けられ、金運に良いと考えられています。財布の新調や使い始めなど、お金にまつわる予定の日取りを考える際に参考にされることがあります。9月の辰の日は、3日（木）、15日（火）、27日（日）です。辰の日は、十二支の「辰」にあたる日で、12日に一度巡ってきます。「辰」は龍に結び付けられ、古くから縁起の良い存在とされてきました。そのため、辰の日を金運や運気上昇に縁起が良い日と考えることがあります。9月3日は天恩日と母倉日、15日は大明日と母倉日、27日は大明日と母倉日も重なります。9月の巳の日は、4日（金）、16日（水）、28日（月）です。巳の日は、十二支の「巳」にあたる日。蛇は弁財天の使いとされることから、金運や財運に縁起が良い日として知られています。財布の新調や使い始め、銀行口座の開設など、お金にまつわる予定の日取りを考える際に参考にされることがあります。特に4日は大安と天恩日も重なります。一方、28日は不成就日も重なるため、不成就日を気にする場合は、別の日を選ぶという考え方もできます。9月2日（水）から6日（日）までは、5日間連続で天恩日です。天恩日（てんおんにち）は、天から恩恵を受ける日とされ、慶事などに良いとする考え方があります。9月の天恩日は、2日から6日までまとまって巡ってきます。なかでも6日（日）は、一粒万倍日と母倉日も重なります。吉日を意識して予定を立てたい場合には、チェックしておきたい日といえるでしょう。9月の母倉日は、3日、6日、9日、12日、15日、18日、21日、24日、27日、30日です。母倉日（ぼそうにち）は、「母が子を育てるように、天が人を慈しむ日」とされる吉日です。特に結婚や入籍など、婚姻に関することに良いとする考え方があります。9月6日は一粒万倍日と天恩日、15日は辰の日と大明日、27日は辰の日と大明日も重なっています。9月の大明日は、2日、5日、7日、10日、15日、18日、25日、27日、28日、29日、30日です。大明日（だいみょうにち）は、天地が明るく照らされる日とされ、さまざまなことに吉とする考え方があります。特に、引っ越しや旅行など、移動を伴う予定に良いとされることがあります。神吉日（かみよしにち／かみよしび）は、神社参拝や神事などに縁起が良いとされる吉日です。9月は2日、5日、7日、8日、11日、14日、17日、19日、20日、22日、23日、24日、26日、28日、29日、30日が神吉日にあたります。神吉日は比較的多く巡ってくるため、神社への参拝などを暦に合わせたい場合にも参考にできます。9月の不成就日は、8日（火）、12日（土）、20日（日）、28日（月）です。複数の暦資料でこの4日が一致しています。不成就日とは、何事も成就しにくい日とされる選日の一つ。結婚、開店、開業、移転など、新しいことを始める日としては避けるという考え方があります。ただし、不成就日だからといって、普段の生活まで制限されるわけではありません。注目したいのが、20日（日）は大安と不成就日、28日（月）は巳の日と不成就日が重なること。吉日と凶日が重なった場合に「どちらを優先するか」という全国共通の決まりがあるわけではありません。暦を気にする場合は、不成就日を避けて別の日を選ぶなど、自分の考え方に合わせて日取りを決めるとよいでしょう。吉日を複数重ねて考えるなら、9月6日（日）、14日（月）、26日（土）はチェックしておきたい日です。6日は「一粒万倍日＋母倉日＋天恩日」。14日は「大安＋一粒万倍日＋神吉日」。26日は「大安＋一粒万倍日＋神吉日」。それぞれ異なる吉日が重なっています。特に14日と26日は、大安と一粒万倍日が重なるため、新しい財布の使い始めや、仕事・勉強など新しいことを始める日として暦を参考にすることができます。財布の新調や使い始めを暦に合わせたい場合は、一粒万倍日、寅の日、辰の日、巳の日などを参考にできます。9月なら、・1日（火）＝寅の日・3日（木）＝辰の日・4日（金）＝大安・巳の日・天恩日・6日（日）＝一粒万倍日・天恩日・母倉日・13日（日）＝寅の日・14日（月）＝大安・一粒万倍日・15日（火）＝辰の日・母倉日・16日（水）＝巳の日・19日（土）＝一粒万倍日・25日（金）＝寅の日・26日（土）＝大安・一粒万倍日・27日（日）＝辰の日・母倉日などが候補になります。なかでも、14日と26日は「大安＋一粒万倍日」、4日は「大安＋巳の日＋天恩日」と、複数の吉日が重なります。一方、不成就日を気にする場合は、8日、12日、20日、28日は避けるという選択肢があります。一粒万倍日を重視するなら、6日、7日、14日、19日、26日が候補です。仕事や勉強を始める、運動や貯蓄の習慣をつくる、長く温めていた計画に着手するなど、これから育てていきたいことをスタートする日にしてみるのもよいでしょう。また、甲子の日や天赦日のような特別な吉日は9月にはありません。そのため、「一年で最も特別な日」といった捉え方ではなく、複数の吉日から自分の予定に合う日を選ぶと考えるとよいでしょう。9月16日（水）から30日（水）までは「天一天上」の期間です。9月20日と28日は不成就日にもあたります。天一天上は、天一神が天に帰る期間とされ、その間は方角の障りがないとする考え方があります。この期間は、特定の日だけを見るというより、旅行や引っ越しなど、方角を気にする予定を考える際の暦の一つとして参考にできます。9月7日（月）には、二十四節気の「白露」を迎えます。白露は、草木に露がつき始める頃とされる季節の節目です。2026年の白露は9月7日23時41分です。また、9月23日（水）は「秋分の日」。二十四節気の秋分でもあり、秋の彼岸の中日にあたります。2026年は9月20日（日）が彼岸入り、26日（土）が彼岸明けです。9月の国民の祝日は、21日（月）の「敬老の日」と23日（水）の「秋分の日」です。さらに、21日と23日に挟まれた22日（火）は「国民の休日」となります。そのため、2026年は9月21日（月）から23日（水）まで3日間の休日が続きます。秋の彼岸の時期とも重なるため、家族と過ごしたり、お墓参りをしたり、普段よりゆっくりと時間を取ったりするのもよいでしょう。2026年9月は、一粒万倍日が5日、大安が5日、寅の日が3日、辰の日が3日、巳の日が3日、天恩日が5日間連続で巡ります。さらに、母倉日、大明日、神吉日なども複数の日に重なっています。一方で、不成就日は8日、12日、20日、28日の4日です。特に6日、14日、26日は複数の吉日が重なるため、9月の予定を考える際にチェックしておきたい日です。ただし、吉日が重なったからといって「必ず運気が上がる」、凶日だからといって「何をしても悪い結果になる」と断定できるものではありません。暦は、昔から伝わる縁起の考え方の一つ。財布を新しくする日を決める、新しい習慣を始める、仕事や勉強の目標を立てる、家族との時間を大切にする――。9月の暦を一つの目安として、自分が前向きな気持ちで一歩を踏み出せる日を選んでみてはいかがでしょうか。