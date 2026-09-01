アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、プレミアリーグデビューを果たした日本代表GK鈴木彩艶に賛辞を送った。イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ第2節が8月31日に行われ、アストン・ヴィラはアーセナルと対戦。ホーム開幕戦となった一戦だったが、59分にブカヨ・サカに決められたゴールが決勝点となり、0－1で敗戦。アストン・ヴィラは開幕節のブライトン戦（●0－4）に続いて、2連敗スタートとなった。

それでも、この試合では今夏にパルマ・カルチョから加入した鈴木が先発に名を連ね、アストン・ヴィラデビューを飾った。プレミアリーグに出場した初の日本人GKとなった同選手は、コーナーキックの対応の際に飛び出しのミスもありながら、鋭いフィードから攻撃を展開する場面も見せ、イギリスメディア『BBC』の採点ではチーム最高タイとなる「7」点がつけられるなど、パフォーマンスには高評価が与えられている。

試合後、エメリ監督は「敗れはしたが、我々はしっかりと戦えたと思う。チームの再構築を図っている最中だが、この結果の中にも多くのポジティブな要素があった。守備面での戦いぶりや、ボールを持った時のプレーなどでね。決定機を多く作ったわけではないが、相手に決定機を許したわけでもない。非常に拮抗した試合だった」と振り返った。

続けて、「デビューを果たした選手が何人かいて、素晴らしかった」と語ったエメリ監督は「鈴木と（ニコラス・）ジャクソンは共に非常に良い仕事をしてくれた。前進するための第一歩であり、今日の経験は今後の試合に向けてプラスになると考えている」と鈴木らに賛辞を送りながら、初勝利を目指す次戦への意気込みも口にした。

「試合に敗れるのは辛いことだが、そこからポジティブな要素を見出さなければならない。私が楽観的でいられるのはそのためだ。シーズンは38試合あり、まだ2試合を終えて勝ち点は得られていないけど、これから良くなっていけると信じている」

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