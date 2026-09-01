日本代表MF堂安律がフランクフルトに残留する見通しとなったようだ。8月31日、『FAZ』や『Frankfurter Rundschau』など複数のドイツメディアが伝えている。

アル・イテハドとの口頭合意が報じられ、今夏のサウジアラビア移籍が濃厚と見られていた堂安だが、交渉は土壇場で破談となった模様。報道によると、フランクフルトには1700万ユーロ（約32億円）前後のオファーが届いていたが、選手本人が個人的な理由から移籍を見送り、欧州にとどまる決断を下したようだ。

移籍市場に精通するドイツメディア『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者も、堂安のサウジアラビア移籍は完全に白紙となり、アル・イテハド側にもその旨が正式に通達されたと指摘。サウジ・プロフェッショナルリーグの強豪は年俸900万ユーロ（約17億円）という条件を提示していたようだが、今シーズンも引き続きフランクフルトでプレーすることが濃厚となった。

現在28歳の堂安はガンバ大阪でプロデビューを飾り、2017年夏に欧州でのキャリアをスタート。フローニンゲン、PSV、ビーレフェルトを経て2022年からはフライブルクでプレーし、2024－25シーズンにはブンデスリーガで10ゴール8アシストをマークした。昨年夏にはフランクフルトへのステップアップを果たし、チャンピオンズリーグ（CL）にも出場。加入初年度を公式戦40試合出場7ゴール6アシストという成績で終えていた。

なお、DFBポカール1回戦とブンデスリーガ開幕節を欠場した同案だが、フランクフルトを率いるアドルフ・ヒュッター監督は「軽度の筋肉系のケガを負っている」と明かしている。