サウサンプトンに所属する日本代表DF菅原由勢に、セリエAのカリアリへのレンタル移籍の可能性が浮上しているとイタリアメディア『スカイスポーツ』が報じている。

同メディアは「カリアリが菅原由勢獲得に近づいており、買取オプション付きのレンタル移籍で加入する見込みだ」と伝えた。またサッスオーロもこの数日、獲得に向けて問い合わせをしていることも合わせて報じている。イタリアの移籍情報に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオ氏は買取金額が500万ユーロ（約9億円）になることを伝えている。

現在26歳の菅原は、2019年夏に名古屋グランパスからAZへ移籍して海外挑戦をスタート。2024年夏、プレミアリーグに昇格したサウサンプトンへ渡った。プレミアリーグの舞台では30試合出場1得点を記録したが、チームは2部に降格。昨シーズンはブレーメンへレンタル移籍し、ブンデスリーガで31試合に出場していた。今夏は日本代表の一員としてFIFAワールドカップ2026に臨み、全4試合に出場（先発1試合）。今シーズンは所属元のサウサンプトンに復帰しているが、公式戦5試合が終わり、すべてメンバー外となっていた。

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