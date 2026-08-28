カンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズの組み合わせ抽選会が28日に行われ、各チームの対戦相手が決定した。

ECLはチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）に次ぐ、UEFA（欧州サッカー連盟）が主催する“第3の大会”として、2021－22シーズンより開催。今大会は通算6度目の開催となり、昨季は日本代表MF鎌田大地擁するクリスタル・パレスが優勝に輝いている。

ECLでは、CLとELと同様にリーグフェーズ制を採用しているが、ECL・リーグフェーズでは各チームの試合数は6試合。36チームが6つのポットに振り分けられ、各チームはそれぞれのポットから1つチームずつと対戦する。ホームで3試合、アウェイで3試合を戦う。ポット1＆2のチームとホーム＆アウェイ、3＆4のチームとホーム＆アウェイ、5＆6のチームとホーム＆アウェイで試合を実施。リーグフェーズでは、同国対決は行われず、同一協会に所属するチームとの対戦は2試合に限定される。

リーグフェーズの上位8チームは、その時点で決勝トーナメント（ラウンド16）へストレートイン。9位から24位までの16チームはホーム＆アウェイでのプレーオフを実施し、勝利した8チームが決勝トーナメントに進出する。これらの16チームによって、決勝トーナメントが繰り広げられる。

今大会は7クラブに所属する日本人選手が出場。フライブルクのMF鈴木唯人、MF山本理仁、FW後藤啓介、モナコのMF南野拓実、コペンハーゲンのDF鈴木淳之介、ヘントのMF伊藤敦樹、ブライトンのMF三笘薫、シント・トロイデンのGK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、DF谷口彰悟、MF石渡ネルソン、MF松澤海斗、MF荒木遼太郎、FW新川志音、カウノ・ジャルギリスのMF辛島侑烈が参戦する予定だ。

日本人選手が所属する各チームの対戦相手は下記の通り。（★は日本人対決）

▼フライブルク（ドイツ）

P1（A）：モナコ（フランス） ★

P2（H）：パナシナイコス（ギリシャ）

P3（H）：トゥウェンテ（オランダ）

P4（A）：トラブゾンスポル（トルコ）

P5（H）：ヤブロネツ（チェコ）

P6（A）：カウノ・ジャルギリス（リトアニア）★

▼モナコ（フランス）

P1（H）：フライブルク（ドイツ）★

P2（A）：ブライトン（イングランド）★

P3（H）：リンカーン・レッド・インプス（ジブラルタル）

P4（A）：ハーツ（スコットランド）

P5（A）：ノアシェラン（デンマーク）

P6（H）：CSKAソフィア（ブルガリア）

▼コペンハーゲン（デンマーク）

P1（H）：ブラガ（ポルトガル）

P2（A）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）

P3（H）：FCルガーノ（スイス）

P4（A）：ウニベルシタテア・クライオーヴァ（ルーマニア）

P5（A）：インテル・デスカルデス（アンドラ）

P6（H）：イベリア・トビリシ（ジョージア）

▼ヘント（ベルギー）

P1（A）：ブラガ（ポルトガル）

P2（H）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）

P3（A）：クオピオン・パロセウラ（フィンランド）

P4（H）：SKブラン（ノルウェー）

P5（H）：オーフス（デンマーク）

P6（A）：トゥーン（スイス）

▼ブライトン（イングランド）

P1（H）：モナコ（フランス）★

P2（A）：パナシナイコス（ギリシャ）

P3（A）：ヘタフェ（スペイン）

P4（H）：ウニベルシタテア・クライオーヴァ（ルーマニア）

P5（A）：ヤブロネツ（チェコ）

P6（H）：カウノ・ジャルギリス（リトアニア）★

▼シント・トロイデン（ベルギー）

P1（H）：アヤックス（オランダ）

P2（A）：ミッティラン（デンマーク）

P3（A）：FCルガーノ（スイス）

P4（H）：SKブラン（ノルウェー）

P5（A）：ハイドゥク・スプリト（クロアチア）

P6（H）：イベリア・トビリシ（ジョージア）

▼カウノ・ジャルギリス（リトアニア）

P1（H）：フライブルク（ドイツ）★

P2（A）：ブライトン（イングランド）★

P3（A）：FCルガーノ（スイス）

P4（H）：SKブラン（ノルウェー）

P5（H）：リガFC（ラトビア）

P6（A）：エグナティア（アルバニア）