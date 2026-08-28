UEFAヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズの組み合わせ抽選会が28日に行われ、各チームの対戦相手が決定した。
2024－25シーズンより現行フォーマットとなったEL。36チームが4つのポットに振り分けられ、それぞれのポットから2チームずつと対戦し、ホーム4試合、アウェイ4試合の合計8試合を戦う1リーグ制の「リーグフェーズ」となる。
リーグフェーズの上位8チームは、その時点で決勝トーナメントへストレートインが決定。9位から24位までの16チームはホーム＆アウェイでのプレーオフを実施し、勝利した8チームが決勝トーナメントに進出する。これらの16チームによって、決勝トーナメントが繰り広げられる。
今大会に出場する日本人選手は、AZのDF毎熊晟矢とDF市原吏音、レアル・ソシエダの久保建英、ザルツブルクのFW北野颯太、セルティックのMF旗手怜央、クリスタル・パレスのDF冨安健洋とMF鎌田大地、ヤギエロニア・ビャウィストクのDF小林友希、ホッフェンハイムのDF町田浩樹の9選手。今季の動向次第では、レアル・ソシエダのBチームを主戦場とするDF喜多壱也も出場する可能性もある。
各チームの対戦相手は下記の通り。
【ポッド1】
▼レヴァークーゼン（ドイツ）
P1（H）：マルセイユ（フランス）
P1（A）：リヨン（フランス）
P2（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P2（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P3（H）：ツェリェ（スロベニア）
P3（A）：レフ・ポズナン（ポーランド）
P4（H）：ベシクタシュ（トルコ）
P4（A）：OFIクレタ（ギリシャ）
▼ベンフィカ（ポルトガル）
P1（H）：AZ（オランダ）
P1（A）：ミラン（イタリア）
P2（H）：セルティック（スコットランド）
P2（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（H）：レフ・ポズナン（ポーランド）
P3（A）：オモニア（キプロス）
P4（H）：OFIクレタ（ギリシャ）
P4（A）：NEC（オランダ）
▼ユヴェントス（イタリア）
P1（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P1（A）：AZ（オランダ）
P2（H）：レンヌ（フランス）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：オモニア（キプロス）
P3（A）：セルタ（スペイン）
P4（H）：NEC（オランダ）
P4（A）：ハポエル・ベア・シェヴァ（イスラエル）
▼ミラン（イタリア）
P1（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P1（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P3（H）：サンダーランド（イングランド）
P3（A）：ボーンマス（イングランド）
P4（H）：アララト・アルメニア（アルメニア）
P4（A）：レフスキ・ソフィア（ブルガリア）
▼リヨン（フランス）
P1（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P1（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P2（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
P3（H）：クリスタル・パレス（イングランド）
P3（A）：ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
P4（H）：リールストロム（ノルウェー）
P4（A）：ホッフェンハイム（ドイツ）
▼AZ（オランダ）
P1（H）：ユヴェントス（イタリア）
P1（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P2（A）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P3（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P3（A）：サンダーランド（イングランド）
P4（H）：ハポエル・ベア・シェヴァ（イスラエル）
P4（A）：アララト・アルメニア（アルメニア）
▼オリンピアコス（ギリシャ）
P1（H）：ミラン（イタリア）
P1（A）：マルセイユ（フランス）
P2（H）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P2（A）：レンヌ（フランス）
P3（H）：ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
P3（A）：ツェリェ（スロベニア）
P4（H）：ホッフェンハイム
P4（A）：トレエンセ（ポルトガル）
▼レアル・ソシエダ（スペイン）
P1（H）：リヨン（フランス）
P1（A）：ユヴェントス（イタリア）
P2（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P2（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（H）：ボーンマス（イングランド）
P3（A）：クリスタル・パレス（イングランド）
P4（H）：トレエンセ（ポルトガル）
P4（A）：リールストロム（ノルウェー）
▼マルセイユ（フランス）
P1（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P1（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P2（A）：セルティック（スコットランド）
P3（H）：セルタ（スペイン）
P3（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（H）：レフスキ・ソフィア（ブルガリア）
P4（A）：ベシクタシュ（トルコ）
【ポッド2】
▼フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P1（H）：ユヴェントス（イタリア）
P1（A）：ミラン（イタリア）
P2（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P2（A）：セルティック（スコットランド）
P3（H）：ツェリェ（スロベニア）
P3（A）：レフ・ポズナン（ポーランド）
P4（H）：トレエンセ（ポルトガル）
P4（A）：ホッフェンハイム
▼ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P1（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P1（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
P3（A）：ボーンマス（イングランド）
P4（H）：レフスキ・ソフィア（ブルガリア）
P4（A）：リールストロム（ノルウェー）
▼ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P1（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P1（A）：リヨン（フランス）
P2（H）：セルティック（スコットランド）
P2（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（H）：レフ・ポズナン（ポーランド）
P3（A）：セルタ（スペイン）
P4（H）：ハポエル・ベア・シェヴァ（イスラエル）
P4（A）：ベシクタシュ（トルコ）
▼ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P1（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P1（A）：AZ（オランダ）
P2（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P2（A）：レンヌ（フランス）
P3（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P3（A）：サンダーランド（イングランド）
P4（H）：NEC（オランダ）
P4（A）：ハポエル・ベア・シェヴァ（イスラエル）
▼ザルツブルク（オーストリア）
P1（H）：ミラン（イタリア）
P1（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（H）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P2（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
P3（H）：クリスタル・パレス（イングランド）
P3（A）：ツェリェ（スロベニア）
P4（H）：アララト・アルメニア（アルメニア）
P4（A）：レフスキ・ソフィア（ブルガリア）
▼セルティック（スコットランド）
P1（H）：マルセイユ（フランス）
P1（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（H）：セルタ（スペイン）
P3（A）：オモニア（キプロス）
P4（H）：ベシクタシュ（トルコ）
P4（A）：トレエンセ（ポルトガル）
▼スパルタ・プラハ（チェコ）
P1（H）：AZ（オランダ）
P1（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（H）：レンヌ（フランス）
P2（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P3（H）：ボーンマス（イングランド）
P3（A）：クリスタル・パレス（イングランド）
P4（H）：リールストム（ノルウェー）
P4（A）：アララト・アルメニア（アルメニア）
▼レンヌ（フランス）
P1（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P1（A）：ユヴェントス（イタリア）
P2（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P2（A）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P3（H）：オモニア（キプロス）
P3（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（H）：OFIクレタ（ギリシャ）
P4（A）：NEC（オランダ）
▼アンデルレヒト（ベルギー）
P1（H）：リヨン（フランス）
P1（A）：マルセイユ（フランス）
P2（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P2（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P3（H）：サンダーランド（イングランド）
P3（A）：ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
P4（H）：ホッフェンハイム（ドイツ）
P4（A）：OFIクレタ（ギリシャ）
【ポッド3】
▼シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P1（H）：マルセイユ（フランス）
P1（A）：AZ（オランダ）
P2（H）：レンヌ（フランス）
P2（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P3（H）：ツェリエ（スロベニア）
P3（A）：ボーンマス（イングランド）
P4（H）：OFIクレタ（ギリシャ）
P4（A）：ホッフェンハイム（ドイツ）
▼レフ・ポズナン（ポーランド）
P1（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P1（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（H）：サンダーランド（イングランド）
P3（A）：クリスタル・パレス（イングランド）
P4（H）：トレエンセ（ポルトガル）
P4（A）：OFIクレタ（ギリシャ）
▼クリスタル・パレス（イングランド）
P1（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P1（A）：リヨン（フランス）
P2（H）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P2（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P3（H）：レフ・ポズナン（ポーランド）
P3（A）：ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
P4（H）：ホッフェンハイム（ドイツ）
P4（A）：ベシクタシュ（トルコ）
▼ボーンマス（イングランド）
P1（H）：ミラン（イタリア）
P1（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P2（A）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P3（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P3（A）：セルタ（スペイン）
P4（H）：ハポエル・ベア・シェヴァ（イスラエル）
P4（A）：リールストロム（ノルウェー）
▼サンダーランド（イングランド）
P1（H）：AZ（オランダ）
P1（A）：ミラン（イタリア）
P2（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P2（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
P3（H）：ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
P3（A）：レフ・ポズナン（ポーランド）
P4（H）：レフスキ・ソフィア（ブルガリア）
P4（A）：トレエンセ（ポルトガル）
▼ツェリェ（スロベニア）
P1（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P1（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：オモニア（キプロス）
P3（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（H）：NEC（オランダ）
P4（A）：アララト・アルメニア（アルメニア）
▼ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
P1（H）：リヨン（フランス）
P1（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P2（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（H）：クリスタル・パレス（イングランド）
P3（A）：サンダーランド（イングランド）
P4（H）：アララト・アルメニア（アルメニア）
P4（A）：レフスキ・ソフィア（ブルガリア）
▼オモニア（キプロス）
P1（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P1（A）：ユヴェントス（イタリア）
P2（H）：セルティック（スコットランド）
P2（A）：レンヌ（フランス）
P3（H）：セルタ（スペイン）
P3（A）：ツェリエ（スロベニア）
P4（H）：ベシクタシュ（トルコ）
P4（A）：NEC（オランダ）
▼セルタ（スペイン）
P1（H）：ユヴェントス（イタリア）
P1（A）：マルセイユ（フランス）
P2（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P2（A）：セルティック（スコットランド）
P3（H）：ボーンマス（イングランド）
P3（A）：オモニア（キプロス）
P4（H）：リールストロム（ノルウェー）
P4（A）：ハポエル・ベア・シェヴァ（イスラエル）
【ポッド4】
▼ホッフェンハイム（ドイツ）
P1（H）：リヨン（フランス）
P1（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
P3（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P3（A）：クリスタル・パレス（イングランド）
P4（H）：ベシクタシュ（トルコ）
P4（A）：OFIクレタ（ギリシャ）
▼ベシクタシュ（トルコ）
P1（H）：マルセイユ（フランス）
P1（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P2（A）：セルティック（スコットランド）
P3（H）：クリスタル・パレス（イングランド）
P3（A）：オモニア（キプロス）
P4（H）：ハポエル・ベア・シェヴァ（イスラエル）
P4（A）：ホッフェンハイム（ドイツ）
▼トレエンセ（ポルトガル）
P1（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P1（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（H）：セルティック（スコットランド）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：サンダーランド（イングランド）
P3（A）：レフ・ポズナン（ポーランド）
P4（H）：アララト・アルメニア（アルメニア）
P4（A）：リールストロム（ノルウェー）
▼ハポエル・ベア・シェヴァ（イスラエル）
P1（H）：ユヴェントス（イタリア）
P1（A）：AZ（オランダ）
P2（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P2（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（H）：セルタ（スペイン）
P3（A）：ボーンマス（イングランド）
P4（H）：OFIクレタ（ギリシャ）
P4（A）：ベシクタシュ（トルコ）
▼NEC（オランダ）
P1（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P1（A）：ユヴェントス（イタリア）
P2（H）：レンヌ（フランス）
P2（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P3（H）：オモニア（キプロス）
P3（A）：ツェリエ（スロベニア）
P4（H）：レフスキ・ソフィア（ブルガリア）
P4（A）：アララト・アルメニア（アルメニア）
▼OFIクレタ（ギリシャ）
P1（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P1（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P2（A）：レンヌ（フランス）
P3（H）：レフ・ポズナン（ポーランド）
P3（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（H）：ホッフェンハイム（ドイツ）
P4（A）：ハポエル・ベア・シェヴァ（イスラエル）
▼リールストロム（ノルウェー）
P1（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P1（A）：リヨン（フランス）
P2（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P2（A）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P3（H）：ボーンマス（イングランド）
P3（A）：セルタ（スペイン）
P4（H）：トレエンセ（ポルトガル）
P4（A）：レフスキ・ソフィア（ブルガリア）
▼レフスキ・ソフィア（ブルガリア）
P1（H）：ミラン（イタリア）
P1（A）：マルセイユ（フランス）
P2（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P2（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（H）：ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
P3（A）：サンダーランド（イングランド）
P4（H）：リールストロム（ノルウェー）
P4（A）：NEC（オランダ）
▼アララト・アルメニア（アルメニア）
P1（H）：AZ（オランダ）
P1（A）：ミラン（イタリア）
P2（H）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P2（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P3（H）：ツェリエ（スロベニア）
P3（A）：ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
P4（H）：NEC（オランダ）
P4（A）：トレエンセ（ポルトガル）