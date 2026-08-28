物価高による生活コストの上昇によって、「自分の今の給料は平均と比べてどうなのだろう」と収入を改めて意識する人も多いのではないでしょうか。そこで気になるのが、同世代の「平均年収」。

この記事では、40代（40～44歳・45～49歳）の平均年収を、男女別・業種別に、国税庁のデータから分かりやすく紹介します。

◆40代の平均年収は？

国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」では、民間の事業所における年間の給与の実態が年代や事業所規模、企業規模別などで分かります。

なお、同調査での給与とは、1年間の給料・手当、および賞与の合計額を指し、給与所得控除前の収入金額のこと。通勤手当などの非課税分は含まれません。

また、調査対象は、民間の事業所に勤める給与所得者（パート・アルバイト、役員を含む）で、従業員1人の事業所から5000人以上の企業まで幅広く調査しています。

この調査による40代の平均年収を見てみましょう。

国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、40代前半（40～44歳）の平均年収は516万円、40代後半（45～49歳）は540万円でした。

続いて、男女別に見ていきましょう。

男性の場合、40代前半は630万円、40代後半は663万円でした。一方、女性は40代前半が359万円、40代後半が369万円です。男性が女性を250万円以上上回る傾向が見られます。

◆【業種別】40代の平均年収

次に、業種別に40代の平均年収を見てみましょう。

40代になると、多くの業種で年収が600万円台に達します。特に高いのは電気・ガス・熱供給・水道業や金融業、保険業で、40代後半では800万円から900万円台になります。

一方、宿泊業、飲食サービス業などは他の業種と比べて低めの傾向が見られます。

◆まとめ

今回は、40代の平均年収を男女別・業種別に紹介しました。平均年収は、一部の収入が高い人によって全体が引き上げられ、多くの人の実感より高めに出ることがあります。

また、年収の感じ方は、ライフステージや置かれた環境によっても変わるもの。平均の数字だけに一喜一憂せず、自分のライフプランに合った年収を目指していきましょう。

＜参考＞

国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」

文＝All About 編集部