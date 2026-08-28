ジェフユナイテッド千葉は28日、『令和8年熊本地震被害に対する災害支援』および『令和8年8月千葉豪雨被害に対する災害支援』の実施をクラブ公式サイト上で発表した。

千葉のクラブ公式サイトは「このたびの令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。復旧活動が一日も早く進みますようお祈り申し上げます。また、令和8年8月千葉豪雨により、お亡くなりになった方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた皆さまおよびご家族の方々に、深くお見舞い申し上げます」と声明を発表。また、30日に開催する2026／27WEリーグ 第2節 ジェフユナイテッド千葉レディースvsセレッソ大阪ヤンマーレディースにおいて『令和8年熊本地震被害に対する災害支援』および『令和8年8月千葉豪雨被害に対する災害支援』を目的としたJリーグ TEAM AS ONE募金を実施することを発表した。同サイトは「熊本およびホームタウンを含む千葉県内の一日も早い復旧・復興に向け、ファン・サポーターの皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます」と呼び掛けている。

同サイトに掲載されたJリーグTEAM AS ONE募金活動に関する詳細は、次の通り。

■『令和8年熊本地震被害に対する災害支援』および『令和8年8月千葉豪雨被害に対する災害支援』

実施日時

2026年8月30日（日）16:30～前半キックオフまで

募金箱設置場所

フクダ電子アリーナ場内 コンコースA入口付近

寄付先

令和8年熊本地震…公益財団法人日本財団

令和8年8月千葉豪雨…未定

募金の送り先は決定次第、クラブ公式サイト等でお知らせいたします。