レアル・ソシエダに所属するMF久保建英は、26日のレアル・マドリード戦でスタメン出場するようだ。スペイン紙『アス』が伝えている。

先のベティスで印象的なプレーを見せた久保は、26日に行われるラ・リーガ第1節（延期分）でレアル・マドリードと敵地『サンティアゴ・ベルナベウ』で対戦する。25歳の日本代表選手にとって“古巣戦”となるなか、『4－4－2』の右サイドハーフとしてスタメン起用が見込まれる、とスペイン紙『アス』が指摘している。

日本人2選手を擁するサン・セバスティアンのクラブは25日、レアル・マドリード戦に向けた招集メンバーを発表。コンディションが懸念されるアンデル・バレネチェアとゴンサロ・ゲデスは、ともにリストに名を連ねたものの、ベンチスタートとなる模様。また、ベンチ入り可能な人数が23名なのに対して25名を招集していることから、「どちらかが試合のメンバーから漏れる可能性がある」と併せて伝えている。

久保とポジションを争う両者の出場可否に加え、ミケル・オヤルサバルがスタメン起用されるかどうかも争点となっている。同紙は、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督が前日会見で、チュリウルディンのカピタンかつエースについて明言を避けたと前置きした上で、「不透明」としつつも、2トップの一角としてスタメンに入ると見方を示した。また、「土曜日にエスパニョール戦を控えていることを考慮して、フォーメーションの変更やターンオーバーが行われる可能性も否定できない」と付け加えている。

FIFAワールドカップ2026で負ったケガからの完全復活の予感が漂う久保。26日のレアル・マドリード戦で、どのようなプレーを見せるのかに注目が集まっている。

予想されるスタメンは以下の通り。

システム：4－4－2

▼GK

アレハンドロ・レミロ

▼DF

ホン・アランブル

ジョン・マルティン

イゴール・スベルディア

セルヒオ・ゴメス

▼MF

ヤンヘル・エレーラ

カルロス・ソレール

久保建英

ルカ・スチッチ

▼FW

ミケル・オヤルサバル

オーリ・オスカルソン

【兆し】印象的なプレー連発の久保建英



