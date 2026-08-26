カラバオ・カップ（EFLカップ）2回戦が現地時間25日に行われ、ハル・シティはPK戦の末にストークを破った。同試合、今夏にスポルティングからハル・シティに加入した守田英正が59分からピッチに立ち、新天地でのデビューを飾った。

2016－17シーズン以来、10年ぶりにプレミアリーグの舞台に帰還したハル・シティは、既に今月22日にプレミアリーグの開幕戦を消化。国内屈指の名門であるマンチェスター・ユナイテッドを本拠地『KCスタジアム』に迎えたゲームは、2－0でハル・シティの白星で終わっていた。

同試合から中2日で迎える25日には、カラバオ・カップの初陣に臨んだ。試合は前半終盤の39分、ロベルト・ボジェニークがヘディングシュートを沈めてストークが先制したものの、直後の45分にはリアム・ミラーからの折り返しを受けたキーラン・ダウエルが強烈な左足シュートを突き刺し、ハル・シティが試合を振り出しに戻した。

以降は両者ともにゴールを奪えず、90分間が終了。決着はPK戦に委ねられると、ハル・シティが5人全員成功させたのに対して、ストークは4名の成功にとどまり、この結果、ハル・シティが3回戦進出を決めた。

同ゲーム、守田は59分よりイェンス・ヒェルトダールとの交代でピッチに送り出され、ハル・シティでのデビューを飾った。守田らしく、正確なポジショニングとパスの数々で攻撃の起点を作ったほか、守備面でもピンチを未然に防ぐインターセプトを披露。加えて、PK戦では後攻だったチームの一人目のキッカーを務め、強烈な左足シュートをゴール左下に沈めた。

守田の次なる目標は、プレミアリーグでのデビューとなる。ハル・シティは29日、プレミアリーグ第2節で坂元達裕が所属するコヴェントリーと敵地で対戦するが、同試合のピッチに、守田の姿はあるか。

【スコア】

ストーク 1－1（PK戦：4－5） ハル・シティ

【得点者】

1－0 39分 ロベルト・ボジェニーク（ストーク）

1－1 45分 キーラン・ダウエル（ハル・シティ）

【ハイライト動画】守田がイングランドで公式戦デビュー！