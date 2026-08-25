◆宿泊費が気になるなら株主優待を活用

旅行へ出掛けるとき、大きな負担になりやすいのが宿泊費です。家族旅行ともなれば、ホテル代だけでもまとまった金額になります。

そこで注目したいのが、ホテルやリゾート施設を運営する企業などの株主優待です。宿泊料金そのものが無料になるとは限りませんが、株主向け料金や割引料金で利用できれば、旅行費用を抑える1つの方法になります。

今回取り上げる東急不動産ホールディングス、共立メンテナンス、ロイヤルホテルは、いずれも3月末だけでなく9月末も株主優待の基準日となっています。

◆東急不動産ホールディングス＜3289＞

東急不動産ホールディングス＜3289＞は、オフィスや住宅、商業施設に加え、ホテルやリゾート施設など幅広い事業を展開しています。

100株以上を保有すると、グループ関連施設を優待料金で利用できる株主優待券が年2回発行されます。対象施設にはホテルハーヴェスト（保有株数によって対象施設が異なる）のほか、「ROKU KYOTO, LXR Hotels ＆ Resorts」「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」「nol hakone myojindai」、東急ステイなどがあります。

さらにゴルフ場やスキー場などで使えるスポーツ優待共通券もあります。単にホテルに泊まるだけでなく、旅行先でスポーツやレジャーを楽しみたい人にも使い勝手のよい優待です。

◆共立メンテナンス＜9616＞

共立メンテナンス＜9616＞は、ビジネスホテル「ドーミーイン」や温泉リゾートホテル「共立リゾート」のほか、学生寮や社員寮などを運営しています。

3月末と9月末の年2回優待を実施しており、100株保有なら2000円分の株主優待割引と、リゾートホテル優待1枚がもらえます。保有株数が増えると優待内容も拡充されます。

優待割引は宿泊施設のほか、対象となるスパ（温浴施設）などでも利用できます。また、リゾートホテル優待を利用して、共立リゾートに株主向け優待料金で宿泊することも可能です。

「旅行先では温泉を楽しみたい」という人には、今回の3社の中でも特に分かりやすい優待といえるでしょう。

◆ロイヤルホテル＜9713＞

ロイヤルホテル＜9713＞は、「リーガロイヤルホテル」ブランドを展開するホテル会社です。3月末と9月末が株主優待の基準日で、100株以上から宿泊や飲食などに利用できる優待券がもらえます。

100株保有の場合、宿泊優待券10枚、飲食優待券6枚、婚礼優待券2枚が対象です。宿泊だけでなく、直営レストランやバーでは飲食料金が20％割引となるため、ホテルでの食事を楽しみたい人にも利用しやすい内容です。

なお、2026年5月には優待制度の一部変更が発表されていますが、100株以上を対象とする3月末・9月末の宿泊・飲食優待券については継続されています。

◆「割引率」だけでなく実際に使えるかを考えよう

ホテルやリゾート系の株主優待で注意したいのは、優待券の枚数や割引率だけを見ないことです。

いくら魅力的な優待でも、自宅から遠くて利用する機会がなければメリットは小さくなります。また、施設によって利用できる時期やプラン、予約方法などが決められている場合があります。

そのため、「どれだけお得か」だけでなく、自分が実際に泊まりたい施設があるか、年に何回くらい利用できそうかまで考えて選ぶことが大切です。

株主優待をきっかけに旅行を楽しみながら、企業の業績や配当、将来性にも目を向ける。そんな使い方ができれば、株主優待は株式投資を長く楽しむ1つのきっかけになるでしょう。

※株主優待に関する情報は、記事執筆時点のものになります。詳細につきましては、各社が発表している株主優待内容をご確認ください。

※記載されている情報は、正確かつ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性または完全性を保証したものではありません。予告なく変更される場合があります。また、資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、ご自身の責任でお願いします。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）