巨人が2点差で広島に完封勝利

先発投手：巨人はＳ・ハワードが5回0失点の好投（3安打4奪三振）、広島の森下　暢仁は8回1失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：巨人が1点を追加 8回裏：巨人が1点を追加。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 109 61 47 1 .565 -
2 巨人 110 58 50 2 .537 3
3 ヤクルト 108 50 57 1 .467 10
3 DeNA 110 50 57 3 .467 10
5 広島 105 43 58 4 .426 14
6 中日 112 46 65 1 .414 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 110 68 40 2 .630 -
2 西武 113 62 48 3 .564 7
3 日本ハム 114 63 50 1 .558 7
4 オリックス 112 54 56 2 .491 15
5 ロッテ 107 49 55 3 .471 17
6 楽天 108 43 64 1 .402 24