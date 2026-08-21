マンチェスター・シティがパルメイラスから若手ウイング（WG）の獲得を狙っているようだ。20日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

ブラジル代表FWサヴィーニョのトッテナム・ホットスパー移籍が決定的となっているマンチェスター・シティ。両クラブは固定費7500万ポンド（約163億円）で原則合意に達し、ボーナスを含めた移籍金総額は8500万ポンド（約184億円）に達する見通しだ。また、エジプト代表FWオマル・マルムーシュについても、トッテナム・ホットスパーとの交渉が最終段階に到達している模様だ。

両選手の退団を見据え、マンチェスター・シティは後釜確保に動いている。報道によると、パルメイラスに所属するブラジル人FWアラン・エリアスをリストアップし、交渉に臨んでいるとのこと。パルメイラスは同選手が今夏の売却対象ではないと主張し、少なくとも年末まで残留させたいと考えている一方、マンチェスター・シティは今夏の獲得に向けて取り組んでいる。2029年12月末までとなっている契約には1億ユーロ（約185億円）の違約金が設定されているようだ。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、選手本人がマンチェスター・シティ移籍を望んでおり、すでに個人条件について口頭合意に達したことを伝えている。

現在22歳のアラン・エリアスはパルメイラスの下部組織出身で、昨年1月にトップチームデビューを飾った。右ウイング（WG）を主戦場にここまで公式戦通算95試合出場9ゴール11アシストという成績を残しており、昨年夏のFIFAクラブワールドカップ2025でもピッチに立った。