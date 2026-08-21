今日の運勢 8月22日（土）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月22日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月22日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？ひとつの考えに捉われず、視野を広くして物ごとを判断していきましょう。様々な文化や価値観に触れていくことで、あなたの中で必要な発見がみつかるかもしれませんよ。あなたの心がワクワクすることをしましょう。あなたにとって考えるだけで、胸が躍る感覚になることはなんでしょうか？あなたが本当に求めていることに意識を向けて、1日を過ごしてください。あなたらしく1日を過ごしましょう。まわりの方たちの意見に振り回されずに、あなたがどう思うか、どう考えるかに意識を向けてみることで、運気があがっていきそうです。今日は懐かしさが運気アップのキーワードです。子どもの頃によく食べていたものを食べたり、昔好きだった音楽を聴いたり、あなたの心が落ち着くことに触れて癒されましょう。あなたの本当の望みについて考えることで、運気がアップするでしょう。あなたの希望を紙に書き出してみてください。ご自身がどこに重点を置いていけばいいのかが明確になりそうですよ。今日はロマンチックな気分を大切にすると良い日です。恋愛ドラマや映画をみたり、愛を歌ったバラードを聴いたり、あなたの恋する乙女心をくすぐるコンテンツを楽しみましょう。集中力がアップする日です。今日は効率良く物ごとを進められそうなので、やらなくてはならないことは早めに終わらせることができれば、さらにあなたが極めていきたいことに時間を使えそうですよ。隠れた才能に気づける日になりそうです。あなたが当たり前だと思っていることの中に、みんなが当たり前にはできないことがあるはずです。意識を向けてみることで、ご自身の才能に気づけるでしょう。将来のことに意識を向けてみましょう。あなたが今後どうなっていきたいかをイメージして設定していくことで、今あなたが何をするべきなのかが明確になっていくでしょう。ワーク・ライフ・バランスを意識することで、運気が上がる日です。最近のあなたは頑張りすぎているかもしれません。プライベートを充実させていくことで、良い流れがやってくるでしょう。ヨガや瞑想をすることで、運気がアップしそうです。ご自身の内側に意識を向けて、あなたのあるべき姿がどういった姿なのか、心静かに向き合ってみることで、良い展開がありそうです。あなたの魅力がアップする日です。異性からのアプローチが増えそうなので、出会いを求めている方は積極的にお出かけをしましょう。出会いを求めていない方は、注意が必要な日です。あなたがあなた自身を信頼すればするほど、すべてが上手くいくようになるでしょう。どうか失敗を恐れる気持ちに支配されないでください。ご自身が成功しているイメージをしながら、日々を楽しみましょう。もし、あなたの望みに否定的な意見を言う方が現れたなら、その人の言葉は耳に入れないでください。まわりの方たちの言葉に惑わされて自信をなくさないでください。あなたがあなた自身を信じることで、さらに喜びに溢れる流れがやってきそうです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/