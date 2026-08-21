「オンラインで見てはいるけど、実際どうなの？」

そんな風にZENBの商品に興味を持っていたあなたに朗報です！ついに、JR品川駅に期間限定ストア「ZENB MARCHE」がオープンしました。画面越しでは分からなかった商品の魅力や豊富なラインナップを、この目で見て選べるまたとないチャンス。

この記事では、私が実際に足を運んで感じた「食の新しい発見」を、後悔なくZENB商品を選ぶヒントとともにお届けします！

リアル店舗だからこそ！ZENB MARCHEで体験する「食の発見」

皆さんは、オンラインストアで気になっていたけれど、実物を見てから買いたいとためらった経験はありませんか？特に食品となると、味はもちろん、質感やパッケージの雰囲気も重要ですよね。そんなジレンマを抱えていた方に朗報です！

野菜や豆など植物を“まるごとぜんぶ”使い、おいしくてカラダにいい食を提案するZENB（ゼンブ）が、JR品川駅構内に期間限定ストア「ZENB MARCHE（ゼンブ マルシェ）」をオープンします。オンラインでしか手に入らなかったあの人気商品を、実際に「見て、選んで、買える」またとないチャンスがやってきました！

五感で感じるZENBの魅力

オンラインストアでは伝わりにくい商品の質感やサイズ感、パッケージデザインを直接確認できるのは、リアル店舗ならではの大きなメリットです。例えば、ZENBブレッドのしっとり感や、ZENBチップスの軽やかさなど、五感で感じることで、より納得感のある買い物ができます。

特に、健康意識の高い方へのギフトを選ぶ際、実際に商品を手に取って見られる安心感は大きいのではないでしょうか。

宝探しのように楽しめる豊富なラインナップ

店内には、ZENBブレッドやZENBヌードル、ZENBドーナツ、ZENBチップスなど、ZENBの人気商品がずらりと並びます。まるで宝探しをするかのように、お気に入りの一品を見つけたり、新しい商品との出会いを楽しんだりできるでしょう。定番商品だけでなく、大切な方への贈り物にぴったりの詰め合わせセットも充実しています。

ZENBの「ぜんぶ」とは？ブランドが掲げるウェルビーイングな哲学

そもそもZENBとは、どんなブランドなのでしょうか？

ZENBは、ミツカングループの株式会社ZENB JAPANが手掛けるブランド。「野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使う」という独自の哲学に基づき、おいしくてカラダにいい、そして人と社会と地球の健康に貢献する「ウェルビーイングな食生活」を提案しています。

私が特に共感するのは、そのサステナビリティへの意識です。

通常捨てられがちな野菜の芯や皮までまるごと使うことで、フードロス削減に貢献。また、小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい「黄えんどう豆」を主原料にした「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」などは、環境負荷の低減にも繋がります。

さらに、グルテンフリーで動物性原料不使用。可能な限り添加物も使用しないというこだわりは、アレルギーを持つ方や特定の食生活を送る方にとって、食の選択肢を広げる上で非常に価値のあるものだと感じました。まさに、現代社会が求める「より良い食」の形を追求しているブランドと言えるでしょう。

気になる商品ラインナップと賢い選び方

「ZENB MARCHE」では、様々な商品が単体やセットで販売されます。主なラインナップを見ていきましょう。（価格はすべて税込）

単品商品

詰め合わせセット

：各298円：各298円：298円：各298円：各880円：各349円：各284円：各398円：438円

ギフトにも最適なセット商品も充実しています。

：2,900円：2,900円

コスパの見解

：4,500円：5,050円

一つ一つの商品を見ると、一般的なスーパーの食品よりは少し価格帯が高いと感じるかもしれません。しかし、ZENBの商品の根底には、「まるごとぜんぶ」という独自の素材活用法、グルテンフリーや動物性原料不使用といった特別な配慮、そして環境負荷低減への取り組みがあります。

これらの価値を考えれば、単なる「食べ物」ではなく、「ウェルビーイングなライフスタイルへの投資」と捉えることができるのではないでしょうか。特に、健康を意識している方や、食にこだわりを持つ方にとっては、価格以上の満足感を得られるはずです。セット商品は、少しお得に試したい方や、ギフトとして贈りたい方にぴったりですね。

アクセス抜群！品川駅でのZENB MARCHE開催情報

この魅力的なストアを訪れるには、以下の情報をご確認ください。

：2026年8月24日（月）～9月8日（火）：10:00～21:00

最終日は19:00閉店

初日は準備でき次第開店

：JR品川駅構内（改札内）中央改札すぐ東京都港区高輪3丁目26-27

JR品川駅の改札内という立地は、通勤・通学、出張、旅行などで品川駅を利用する方にとって、非常に立ち寄りやすいのが嬉しいポイントです。乗り換えの合間や、少し時間に余裕がある時に、ふらっと立ち寄って新しい食の発見を楽しんでみませんか？

ただし、期間や営業時間に変更が生じる可能性もあるため、訪問前に公式サイト等で最新情報を確認することをおすすめします。

まとめ：この夏、品川で「新しい食」との出会いを

オンラインで多くの人々を魅了してきたZENBが、ついにリアルな場でその世界観を披露します。健康や環境に配慮した食生活に興味がある方、ZENBの商品を試してみたかった方、そして大切な人への特別なギフトを探している方。この「ZENB MARCHE」は、きっとあなたの期待を超える体験を提供してくれるはずです。

この夏、JR品川駅で、ZENBが提案する「おいしくてカラダにいい、そして地球にもやさしい」新しい食の形を、ぜひご自身の目で、手で、そして心で感じてみてください。私も期間中に足を運んで、ZENBの新たな魅力を再発見したいと思っています！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。