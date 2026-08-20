日本サッカー協会は20日、理事会を開催し、終了後に湯川和之専務理事によるブリーフィングが行われた。

理事会では、AFCクラブ競技会における2027／28シーズン以降の出場クラブノミネーション方法をJリーグと協議し、日本が現在AFCクラブランキング東地区1位であることを前提に以下の通りとなった。

第1シード（ACLエリート ダイレクト枠）：前シーズン J1リーグ優勝チーム

第2シード（ACLエリート ダイレクト枠）：前シーズン J1リーグ2位チーム

第3シード（ACLエリート ダイレクト枠 ：前シーズン J1リーグ3位チーム

第4シード（ACLエリート インダイレクト枠）：前シーズン J1リーグ4位チーム

第5シード（ACLエリート インダイレクト枠）：前シーズン J1リーグ5位チーム

第6シード（ACL2 ダイレクト枠）：前シーズン 天皇杯優勝チーム

ダイレクト枠は、プレリミナリーステージ（予備予選）を経由せずに直接本戦に出場可能。インダイレクト枠は、プレリミナリーステージ（予備予選）で勝利すれば、ACLエリートに出場し、敗退した場合はACL2に出場する。

なお、前シーズンのACLエリート・ACL2においてJクラブが優勝した場合や各枠に入るクラブが重複した場合は、出場クラブが一部変動する。上位枠が優先され、順次繰り上がり出場。空いた枠には2026／27明治安田J1リーグにおける下位のクラブが繰り上がり出場する。第106回天皇杯の準優勝クラブが繰り上がることはない。

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