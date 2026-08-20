今日の運勢 8月21日（金）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月21日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月21日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？視野がぐっと広がり、「こんな未来もありかも！」と思える可能性が見えてきそう。心の奥で感じていたことを、現実的な形にしていくと流れが動きます。今日は少し遠くを見て、やりたいことを言葉にしてみて。未来の予定をひとつだけ決めてみましょう。新しい挑戦への気持ちが自然と湧いてきそう。今までの経験を別の場所で活かせる可能性もあります。「私には無理」と決めつけず、まずやってみることが大切。思いついたことは小さくても行動に移してみて。明日絶対にやることを一つ決めてみて！自分の内側にある想いや才能を、外の世界へ表現していくタイミング。あなたにとっては当たり前のことが、誰かにとって大きな価値になるかも。遠慮せず「私はこうしたい」を出してみて。今日は好きなことを思い切り楽しみましょう。人との会話やふとした出来事から、自分の本音に気づけそうです。「本当はどうしたい？」と自分に問いかけてみて。誰かの期待より、自分の心が軽くなる選択を大切にすると◎。夜は一人で静かに過ごす時間を作ってみてね。頭の中にあったアイデアを、現実に落とし込む力が高まっています。思いつくだけで終わらせず、具体的な方法を考えてみると一気に進みそう。情報を集めすぎず、今必要なものを選んで。思い浮かんだアイデアを１つ書き出してみましょう。人との関わりの中に、あなた自身を成長させるヒントがありそう。相手の気持ちを想像しながらも、自分の希望まで遠慮してしまわないことが大切です。「私はどうしたい？」を一度確認してから答えを出してみて。今日は大切な人に感謝を伝えてみて！心の中にある小さな違和感や願いを無視しないで。まだ形になっていなくても、その感覚はこれから育てていく大切な種かもしれません。焦って答えを出さず、今の気持ちを丁寧に感じてみて。夜は好きな音楽で心地よく心を整えましょう。周囲の期待や責任を背負いすぎていないか…少し見直したい日です。頑張ることだけが前進ではありません。自分の心が喜ぶ時間を確保することで、むしろ仕事や役割にも良い変化が起こりそう。夜は予定を減らして早く休みましょう。細かいことが気になりやすい日になりそう。全部を完璧に整えなくても大丈夫。今日は大きな流れを眺めながら「今、本当に必要なこと」を選ぶのが吉。人の評価より、自分が納得できる基準を大切に。夜は頭の中を紙に書き出してみて！心の奥にしまっていた感情が浮かび上がるかも。でも、それは悪いことではありません。見ないふりをしてきた気持ちを受け止めることで、次の一歩が見えてきます。無理に答えを出さず、自分に優しく過ごして。夜は早めにスマホを手放したほうが良さそうです。周囲の変化に気持ちがついていかず、少し落ち着かない感覚があるかもしれません。今すぐ結論を出さなくても大丈夫。安心できる場所に戻り、自分のペースを取り戻すことを優先して。夜は温かい飲み物を飲んでゆっくり過ごしましょう。人のことを考えすぎて、自分の気持ちを後回しにしやすい日。誰かを大切にすることと、自分を我慢させることは別です。「今日はこれがしたい」という小さな願いを叶えてあげて。夜は好きなものを食べて、自分を甘やかしてみてくださいね！今日は心の中にある想いやイメージを現実の形にしていく日。周囲の評価より「私はどうしたい？」を大切にして。小さなひらめきも見逃さず、未来につながる一歩を踏み出してみましょう。ぜひアドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai