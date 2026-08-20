ミランは19日、ストラスブールからベルギー代表FWディエゴ・モレイラを獲得したことを発表した。

発表によると、ミランはモレイラと2031年6月30日までとなる契約を締結し、背番号は「22」に決定。移籍金は明らかになっていないが、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、5000万ユーロ（約92億円）の固定移籍金に加え、1600万ユーロ（約30億円）のボーナス条項および売却益分配条項も付随する契約になった模様で、ストラスブールにとっては過去最高額での売却になったという。

また、2024年8月にチェルシーから同じコンソーシアム『BlueCo』がオーナーを務めるストラスブールに移籍していた際の契約から、今回の移籍によってチェルシーもかなりの売却益分配を受け取ることになるようだ。

現在22歳のディエゴ・モレイラは、2020年8月にスタンダール・リエージュの下部組織からベンフィカの下部組織に加入し、2022年5月にトップチームデビューを果たした。契約満了を迎えた2023年夏にチェルシーにフリー移籍すると、同年夏にリヨンにレンタル移籍となったが、半年でチェルシーに戻った。

そして、チェルシーでの公式戦出場はリヨン加入前の1試合にとどまったなか、2024年夏には姉妹クラブであるストラスブールに完全移籍。左ウイングを主戦場に2シーズンで76試合出場7ゴール16アシストという成績を残した。

また、今夏開催されたFIFAワールドカップ2026のメンバーに選出され、ラウンド32のセネガル代表戦の1試合に出場するなど、ベルギー代表としては通算4キャップを刻んでいる。