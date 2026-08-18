「あの味が忘れられない」「もう一度飲みたい」――そんな熱い声に応え、エリクシノールの人気フレーバー「CBDティンクチャー シナミント」が、約2年ぶりに奇跡の復活を遂げました！シナモンの甘みとミントの爽やかさが織りなす絶妙なハーモニーは、日々の喧騒を忘れさせ、穏やかな安らぎをもたらします。今回は、なぜこれほどまでに愛されるのか、そして進化した飲みやすさの秘密まで、その魅力を徹底的に深掘りします。

2年の時を経て帰還！愛され続ける「シナミント」の魅力

「シナミント」という響きにピンと来た方は、もしかするとエリクシノール製品の長年の愛用者かもしれませんね。エリクシノールが創業した当初から多くのファンを魅了し、惜しまれつつも販売終了したこのフレーバーに、「また飲みたい」「復活してほしい」という声が絶えなかったと聞いて、その人気ぶりがうかがえます。

今回、そのお客様の声に応える形で、満を持しての復刻が決定！これは単なる商品の再販ではなく、ユーザーの期待とブランドの誠実さが結晶した、まさに「奇跡の復活」 と言えるのではないでしょうか。

私もこのニュースに触れ、どんな味わいなのだろうと想像が膨らみました。シナモンのほのかな甘みにペパーミントの爽やかさが加わることで、まるでスパイスの効いた温かいチャイを飲みながら、清涼な風が吹き抜けるような、そんな心地よさが期待できそうです。

心地よさの秘密は「天然フレーバー」と注目の「CBD」

私が特に注目したのは、そのフレーバーへのこだわりです。人工的な香料ではなく、植物由来100％の天然フレーバーを採用している点に、エリクシノールの製品に対する深い愛情を感じます。シナモンのやさしいスパイシーな甘みと、ペパーミントの清涼感が見事に調和し、毎日無理なく続けられる自然な味わいを実現しています。

心と体を整える「CBD」とは？

ここで少し、CBDについて触れておきましょう。CBD（カンナビジオール） は、麻植物から抽出される天然成分です。近年「第七の栄養素」と呼ばれるフィトケミカルの一種として世界中で研究が進んでおり、私たちの心身のバランスを整え、リラックスへと導く働きが期待されています。食品、スキンケア、ボディケアなど、多様な形で活用されている注目の成分なんです。

開発担当者が語る、さらに洗練された味わい

今回の復刻にあたり、開発担当者の方はこうコメントしています。「従来のシナモンとミントのバランスを大切にしながら、より飲みやすく、毎日続けたくなる味わいを目指しました。植物本来の香りを感じられる、エリクシノールらしい一本をぜひお楽しみください。」この言葉からも、単なる復刻ではなく、さらに洗練された味へのこだわりが伝わってきますね。

あなたにぴったりの濃度を見つける！2タイプのシナミント

「シナミント」フレーバーは、CBD濃度によって2つのタイプが用意されています。

CBD製品が初めての方や、まずは気軽に試してみたい方には「500 シナミント」がおすすめです。普段からCBDを取り入れている方や、よりしっかりとした体感を求める方には「1500 シナミント」が良いでしょう。ご自身のライフスタイルやCBDの経験に合わせて、最適な濃度を選べるのは嬉しいポイントですね。

日常に取り入れる「シナミント」：シーン別活用術

一日の始まりに、気分をリフレッシュしたい時。仕事や勉強で集中力を高めたい時。あるいは、一日頑張った自分を労り、心身ともにリラックスしたい夜。シナミントの爽やかでいて温かい香りは、様々なシーンで私たちの心に寄り添ってくれるはずです。

例えば、

：スッキリとした香りで、気持ちの良い一日のスタートを。：気分転換を図り、リフレッシュして午後の活動に。：落ち着いた香りで、穏やかな眠りをサポート。

など、あなたのライフスタイルに合わせて取り入れてみてください。

商品詳細と賢い選び方：お得に続けるためのヒント

気になる商品の詳細と、コスパの良い選び方について見ていきましょう。

各製品詳細

エリクシノール CBDティンクチャー500 シナミント

10ml￥6,264（税込）500㎎約1.25㎎

エリクシノール CBDティンクチャー1500 シナミント

原材料

10ml￥11,880（税込）1500㎎約3.75㎎

有機中鎖脂肪酸油（有機MCTオイル）（タイ製造）、麻抽出物末（CBD含有）／ペパーミント香料、シナモン香料

コスパで選ぶなら「1500 シナミント」が断然お得！

CBD製品を選ぶ際、価格と含有量のバランスは重要なポイントですよね。今回の「シナミント」は、CBD1mgあたりの単価で比較すると、以下のようになります。

6,264円 / 500mg =11,880円 / 1500mg =

この計算からわかるように、1500 シナミントの方がCBDをよりお得に、長く続けられることがわかります。普段からCBDを取り入れている方や、コストパフォーマンスを重視したい方は、ぜひ1500mgタイプも検討してみてください。

販売開始日と購入方法

「エリクシノール CBDティンクチャー シナミント」は、2026年8月18日（火）より販売開始されます。エリクシノールの公式サイトをはじめ、各取扱店で手に入れることができるでしょう。最新の情報は、公式サイトやSNSでチェックするのがおすすめです。

お客様の声に応え続けるエリクシノールブランド

エリクシノール株式会社は、CBD製品を世界中で展開するブランド「エリクシノール」を日本でローカライズし、国内のお客様を起点としたCBDサプリメントやコスメティクスの企画・販売・卸販売を行っています。

お客様の声に真摯に耳を傾け、今回のシナミント復刻のように、そのニーズに応えようとする姿勢は、ブランドへの信頼感を一層高めます。CBDの新たな価値を提案し、より豊かなライフスタイルの実現に貢献していくという彼らのミッションは、これからの製品展開にも期待を抱かせますね。

まとめ：あなたの日常に「シナミント」という名の癒やしを

待望の復活を遂げたエリクシノールの「シナミント」は、単なるCBDティンクチャーではありません。それは、多くの方々の願いが形になった、特別な一本です。シナモンとペパーミントが織りなす天然の香りは、忙しい現代社会に生きる私たちの心に、穏やかな安らぎをもたらしてくれるでしょう。

日々のストレスから解放され、心身ともにリラックスしたい。そんな願いを持つ方は、ぜひこの機会に「エリクシノール CBDティンクチャー シナミント」を試してみてはいかがでしょうか。あなたの日常に、きっと新たな心地よさが加わるはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。