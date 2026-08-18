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2026.08.18 17:45 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 1 0 0 0 1 2 1
ＤｅＮＡ 2 1 0 0 3 5 2

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    サード 石塚 裕惺がファンブル ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 サードエラー ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 尾形 崇斗 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 中山 礼都 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    キャッチャー 戸柱 恭孝が落球

  • OUT

    8番 戸柱 恭孝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 森 敬斗 キャッチャーファウルフライ 2アウト

  • OUT

    6番 京田 陽太 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 山﨑 伊織 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    巨1-3Ｄ

    1番 度会 隆輝 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-3 Ｄ ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 尾形 崇斗 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    8番 戸柱 恭孝 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 森 敬斗 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 石塚 裕惺 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 泉口 友汰 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 松本 剛 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 京田 陽太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    巨1-2Ｄ

    5番 宮﨑 敏郎 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-2 Ｄ ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドライナー 2アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    3番 中山 礼都 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    巨1-0Ｄ

    ピッチャー 尾形 崇斗が悪送球 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ ランナー：2塁

  • OUT

    巨0-0Ｄ

    2番 佐々木 俊輔 ピッチャーヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 セカンドヒット ランナー：1塁

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