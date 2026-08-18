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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
サード 石塚 裕惺がファンブル ランナー：1、2塁
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OUT
2番 牧 秀悟 サードエラー ランナー：1、2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 尾形 崇斗 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 大城 卓三 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 中山 礼都 レフトフライ 1アウト
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OUT
キャッチャー 戸柱 恭孝が落球
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OUT
8番 戸柱 恭孝 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 森 敬斗 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
6番 京田 陽太 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 2アウト
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9番 山﨑 伊織 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 ライトフライ 2アウト
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OUT
巨1-3Ｄ
1番 度会 隆輝 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-3 Ｄ ランナー：1、2塁
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OUT
9番 尾形 崇斗 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
8番 戸柱 恭孝 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
7番 森 敬斗 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 石塚 裕惺 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 泉口 友汰 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 松本 剛 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 京田 陽太 センターフライ 3アウト
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OUT
巨1-2Ｄ
5番 宮﨑 敏郎 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-2 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドライナー 2アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
5番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 中山 礼都 ショートフライ 1アウト
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OUT
巨1-0Ｄ
ピッチャー 尾形 崇斗が悪送球 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
巨0-0Ｄ
2番 佐々木 俊輔 ピッチャーヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 セカンドヒット ランナー：1塁
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