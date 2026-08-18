ＤｅＮＡ vs 巨人 2026年8月18日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 巨人 巨 1 0 0 0 1 2 1 ＤｅＮＡ Ｄ 2 1 0 0 3 5 2 4回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 3アウト

OUT 3番 筒香 嘉智 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

OUT サード 石塚 裕惺がファンブル ランナー：1、2塁

OUT 2番 牧 秀悟 サードエラー ランナー：1、2塁

OUT 1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁

OUT 9番 尾形 崇斗 空振り三振 1アウト 4回表 巨人の攻撃 OUT 5番 大城 卓三 ショートゴロ 3アウト

OUT 4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト

OUT 3番 中山 礼都 レフトフライ 1アウト

OUT キャッチャー 戸柱 恭孝が落球 3回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 8番 戸柱 恭孝 空振り三振 3アウト

OUT 7番 森 敬斗 キャッチャーファウルフライ 2アウト

OUT 6番 京田 陽太 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

OUT 5番 宮﨑 敏郎 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトヒット ランナー：1塁 3回表 巨人の攻撃 OUT 2番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 3アウト

OUT 1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 2アウト

OUT 9番 山﨑 伊織 空振り三振 1アウト 2回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 3番 筒香 嘉智 センターフライ 3アウト

OUT 2番 牧 秀悟 ライトフライ 2アウト

OUT 巨1-3Ｄ 1番 度会 隆輝 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-3 Ｄ ランナー：1、2塁

OUT 9番 尾形 崇斗 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

OUT 8番 戸柱 恭孝 レフトヒット ランナー：1、3塁

OUT 7番 森 敬斗 レフトヒット ランナー：1塁 2回表 巨人の攻撃 OUT 8番 石塚 裕惺 空振り三振 3アウト

OUT 7番 泉口 友汰 空振り三振 2アウト

OUT 6番 松本 剛 サードゴロ 1アウト 1回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 6番 京田 陽太 センターフライ 3アウト

OUT 巨1-2Ｄ 5番 宮﨑 敏郎 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-2 Ｄ ランナー：2塁

OUT 4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドライナー 2アウト

OUT 3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁

OUT 1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 1アウト 1回表 巨人の攻撃 OUT 5番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト

OUT 4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 2アウト

OUT 3番 中山 礼都 ショートフライ 1アウト

OUT 巨1-0Ｄ ピッチャー 尾形 崇斗が悪送球 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ ランナー：2塁

OUT 巨0-0Ｄ 2番 佐々木 俊輔 ピッチャーヒット ランナー：2塁

OUT 1番 浦田 俊輔 セカンドヒット ランナー：1塁 (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。