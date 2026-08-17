今日の運勢 8月18日（火）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月18日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月18日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？自分が心地よく過ごせる時間や場所を大切にしてみましょう。今あるものを丁寧に扱い、周りとのつながりにも目を向けることで、心にも余裕が生まれていきます。自分自身をいたわりながら生活の土台を整えることが、安定した運気と穏やかな未来へとつながっていくでしょう。これから先の可能性に目を向け、未来へ向けた計画を立てるのがいいでしょう。少し視野を広げることで、新しい選択肢や目標が見えてきそうです。やってみたいことや叶えたい未来を具体的に思い描き、準備を始めてみるといいかもしれません。新しい展開や大きな成長へとつながっていくでしょう。思うように力を発揮できないと感じやすいタイミングです。頑張りが足りないと考えるよりも、心や身体の疲れに目を向け、自分を労わる時間を大切にしてみましょう。自分の良さやこれまで乗り越えてきた経験を思い出すことが、本来の自信と前向きな流れを取り戻す力になるでしょう。これまで積み重ねてきたことにも一区切りがつき、達成感や喜びを感じられる場面が増えていきそうです。大切な人と過ごす時間や、ほっとできる環境を楽しむことで、さらに運気も整っていきます。今ある幸せをしっかり受け取ることが、次の目標へ進む力となり、明るく安定した未来へとつながっていくでしょう。今すでに手にしている幸せや積み重ねてきたものにも目を向けてみましょう。本当に望んでいることを見つめ直すことで、自分にとっての満足や豊かさが見えてきます。心から大切にしたいものを選ぶことが、安心感や新しい喜びへとつながっていくでしょう。明るい気持ちや自信を取り戻しやすく、物事が前向きな方向へ進んでくれるでしょう。これまで頑張ってきたことにも光が当たり、嬉しい成果や手応えを感じられる場面が増えていきそうです。自分の気持ちに素直になり、好きなことや楽しいと感じる時間を大切にしてみましょう。新しい知識や経験を吸収しながら、未来につながる土台を育てていける流れでしょう。気になっていたことを学び始めたり、目標に向けて具体的な準備を進めたりすることで、少しずつ手応えも感じられるでしょう。小さな成果を大切にしながら、一つずつ経験を積み重ねてみてください。考えすぎることで選択肢が見えにくくなり、身動きが取りづらいと感じることがあるかもしれません。今の自分にできることを一つずつ探してみましょう。これまで気づかなかった道も見えてきそうです。視点を変えながら状況を見つめ直すことが、新しい選択や前向きな一歩へとつながっていくでしょう。やることが重なり、時間や気持ちのバランスを取りにくくなるかもしれません。すべてを同時にこなそうとするよりも、今の自分にとって大切なことから順番に整理してみましょう。優先順位がはっきりすることで、慌ただしさも少しずつ落ち着いていきます。愛情や豊かさを受け取りやすく、心が満たされる出来事に恵まれやすいでしょう。自分自身を大切にしながら、好きなものや心地よい時間を楽しむことで、魅力も自然と高まっていきます。人とのつながりにも温かさが生まれ、与えた優しさが嬉しい形で返ってくることもありそうです。これまで手放せなかった想いや習慣から少しずつ距離を取り、自分らしい選択を取り戻していく流れが来そうです。何となく続けていたことや、心を縛っていた考え方を見直すことで、本当に大切にしたいものが見えてきそうです。新しい選択を重ねることが、自由で前向きな流れへとつながっていくでしょう。気持ちをうまく言葉にできなかったり、ちょっとした出来事に心が揺れやすかったりすることもあるかもしれません。素直になれない気持ちの奥にも、本当に伝えたい想いが隠れていそうです。感情を一つずつ整理し、自分の本音を大切にすることで、心にも余裕が生まれ、安心できる関係や前向きな流れへとつながっていくでしょう。これまで積み重ねてきた努力や経験がひとつの形となり、達成感や充実感を受け取りやすい時です。ここまで歩んできた道を振り返ることで、自分自身の成長や手にしてきたものの大きさにも気づけるでしょう。一つの区切りを迎えたら、その喜びをしっかり味わうことも大切です。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/