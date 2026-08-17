2026／27WEリーグキックオフカンファレンスが行われた。6度目の開幕を迎えるWEリーグ。昨シーズンはINAC神戸レオネッサが4季ぶり2度目の優勝を果たし、幕を閉じた。イベントには全12クラブを代表する選手が登壇し、今シーズンに向けた意気込みを語った。

INAC神戸のエース吉田莉胡は「チームとしては4冠を目指しています」と宣言した。昨季のWEリーグ得点女王でもある吉田は「昨季の16得点を超えたい」と意気込みを語ると、開幕戦で対戦するサンフレッチェ広島レジーナの市瀬千里は「1点も決めさせない」と対抗心を燃やした。

スペイン女子1部リーグのグラナダから復帰したアルビレックス新潟レディースの平尾知佳は「日本人選手はひたむきにやり続けることが得意。それがWEリーグだと思います」とコメント。三菱重工浦和レッズレディースの高橋はなも「みんなが全力でひたむきに頑張る姿が、WEリーグの魅力だと思っています。開幕から盛り上げられるように」と語り、それぞれWEリーグの魅力をアピールした。

WEリーグ初の女性優勝監督となったINAC神戸の宮本ともみ監督も登壇。MCを務めた丸山桂里奈さんと軽快なやり取りを繰り広げた。AFC女子チャンピオンズリーグも控えるなか、「アジアの戦いに出ることが一つ目標で、INAC神戸からのオファーを引き受けさせていただきました。出場できることは嬉しい」と喜びを語り、「4つのタイトルを目指して頑張っていきたい」と意気込みを示した。

最後は選手たちが思い思いのユニフォームコーディネートで登壇し、各クラブのホーム開幕戦をアピール。2026／27WEリーグ開幕を記念し、全12クラブのホーム開幕戦では、来場者6万人にクラブオリジナルハンカチタオルがプレゼントされる。

2026／27WEリーグ開幕カード

▼8月22日（土）

18時〜 RB大宮アルディージャWOMEN vs 三菱重工業浦和レッズレディース @NACK5スタジアム大宮

18時〜 ノジマステラ神奈川相模原 vs ちふれASエルフェン埼玉 @相模原ギオンスタジアム

18時〜 INAC神戸レオネッサ vs サンフレッチェ広島レジーナ @ノエビアスタジアム神戸

▼8月23日（日）

18時〜 マイナビ仙台レディース vs AC長野パルセイロ・レディース @ユアテックスタジアム仙台

18時〜 日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース @味の素フィールド西が丘

18時〜 セレッソ大阪ヤンマーレディース vs アルビレックス新潟レディース @YANMAR HANASAKA STADIUM

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