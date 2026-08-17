タグ・ホイヤーより、ザントフォールトに捧げるオレンジ色の新作「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ」を発表

タグ・ホイヤーは、ザントフォールトでのラストレースを迎えるF1 オランダGP™に敬意を表し、特別モデル「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ 38 mm」2型をリリースした。

【画像】オランダに捧げる、オレンジカラーのタグ・ホイヤー特別モデル（写真10点）

砂丘を吹き抜ける風、オレンジ一色に染まるスタンド、そして響き渡るエンジン音…剥き出しの熱狂と臨場感でその名を馳せてきたザントフォールトでのオランダGP™は、2026年をもって幕を閉じることとなった。そして、この重要な節目にタグ・ホイヤーは、スタンドの臨場感をそのまま時計へと落とし込んだ本モデルを発表したのである。

多くの人々を熱狂と感動の渦へと巻き込んだ感謝と想いを込めて発表された本モデルは、ザントフォールトサーキットのエネルギーを洗練されたデザインに落とし込んで制作された。

初代を想起させる38mmのケースには、マットなサンドブラスト加工スティールと、軽量で高耐久な「THポリライト」製ベゼルを採用。グレーダイヤルに映えるオレンジとレッドのアクセントや初代譲りの時針が、サーキットさながらの鮮烈さと高い視認性を両立している。加えて心臓部には光発電の「キャリバー TH50-00」を搭載しており、わずかな光での充電が可能。更にフル充電時は最大約10か月駆動するほか、100m防水や最長約15年のバッテリー寿命など、日常でもタフに使える実用性を誇る。

なおモデルは2バージョン用意されており、オレンジラバーストラップとステンレススティール製 3連ブレスレットの2種類がラインラップしている。

タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ オレンジラバーストラップモデル

WBY111H.FT8128 / 308,000円（税込）/ 2026年8月発売

TH50-00 / クォーツ / グレーオパーリンダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 38 mm / 100ｍ防水 / オレンジラバーストラップ

タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ ステンレススティール製 3連ブレスレットモデル

WBY111L.BA0042 / 324,500円（税込） / 2026年8月発売

TH50-00 / クォーツ / グレーオパーリンダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 38 mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製3連ブレスレット