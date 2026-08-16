ドルトムントはPSVに所属するオランダ代表MFヨエイ・フェールマンの獲得に迫っているようだ。16日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が報じている。

報道によると、交渉はすでに進展しており、契約へ向けて最終段階に入っている模様。移籍金は2200万ユーロ（約40億円）から最大2500万ユーロ（約46億円）となり、フェールマンはドルトムントと5年契約を締結する見通しであるという。また、現地時間17日または18日にはメディカルチェックが予定されており、間もなく正式発表に至る見込みとなっている。

現在27歳のフェールマンはフォレンダムの下部組織出身で、同チームでトップチームデビュー。ヘーレンフェーンを経て、2022年1月にPSVへ完全移籍を果たし、オランダ国内で順調にステップを踏んだ。PSVではこれまで通算198試合出場で31ゴール67アシストを記録するなど、チームの中心選手として活躍し、エールディヴィジ3連覇を含め、計8個のタイトル獲得に貢献している。

現地時間15日に行われたエールディヴィジ第2節エクセルシオール戦でもフル出場を果たしたフェールマンだが、試合後に移籍の可能性について問われると「もしそうなれば、僕にとって素晴らしい選択になるだろう」と語り、PSV退団を示唆するコメントを残していた。