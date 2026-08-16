2026／27明治安田J2リーグ第2節が15日から16日にかけて行われた。

明治安田J2・J3百年構想リーグを制したベガルタ仙台は、大分トリニータと対戦したホーム開幕戦をスコアレスドローで終えた。第1節では槙野智章監督率いる藤枝MYFCに0－2で敗れており、2試合を終えて今季初勝利は掴めていない。

2連勝と好スタートを切ったのは4クラブ（5クラブ）。藤枝は話題を集めたセットプレーの得点も炸裂し、いわきFCを3－1で撃破。湘南ベルマーレは、新キャプテンに就任した堂鼻起暉の決勝弾で、モンテディオ山形を1－0で破った。

RB大宮アルディージャは、FC今治とのゲームに3－2で劇的勝利。2－2で迎えた後半アディショナルタイム、小島幹敏がゴール前のこぼれ球を左足でねじ込み、連勝スタートを呼び込んだ。今治は2連敗と、苦しい滑り出しとなっている。

J2リーグ歴代2位となる53,973名が『MUFGスタジアム』（国立競技場）に駆けつけた横浜FCとジュビロ磐田のゲームは、28分に髙江麗央の直接フリーキックで横浜FCが先手を取ると、後半序盤にも2ゴールを奪う。その後、磐田のジョアン・ヴィクトルに1点を返されただけでなく、退場者も出したが、きっちりと2点のリードを維持し、開幕2連勝を記録した。

開幕2連勝を目指し、徳島ヴォルティスの本拠地に乗り込んだサガン鳥栖は、髙橋利樹や玄理吾、さらには途中出場の中原輝らがゴールを脅かす場面を作ったが、徳島の新守護神・北村海チディが好セーブを見せ、ゴールは奪えない。試合はスコアレスドローで終わっている。

今節の試合結果、および第2節終了時点での順位表は以下の通り。

◆■J2第2節

▼8月15日（土）

ブラウブリッツ秋田 0－4 カターレ富山

栃木シティ 5－0 ヴァンラーレ八戸

藤枝MYFC 3－1 いわきFC

ベガルタ仙台 0－0 大分トリニータ

湘南ベルマーレ 1－0 モンテディオ山形

ヴァンフォーレ甲府 1－1 テゲバジャーロ宮崎

アルビレックス新潟 2－1 北海道コンサドーレ札幌

FC今治 2－3 RB大宮アルディージャ

▼8月16日（日）

横浜FC 3－1 ジュビロ磐田

徳島ヴォルティス 0－0 サガン鳥栖

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 藤枝（6／＋4）

2位 横浜FC（6／＋3）

3位 大宮（6／＋2）

4位 湘南（6／＋2）

5位 鳥栖（4／＋2）

6位 栃木C（3／＋3）

7位 富山（3／＋2）

8位 札幌（3／＋1）

9位 山形（3／＋1）

10位 新潟（3／0）

11位 いわき（3／－1）

12位 八戸（3／－3）

13位 宮崎（1／－1）

14位 大分（1／－1）

15位 磐田（1／－2）

16位 甲府（1／－2）

17位 仙台（1／－2）

17位 徳島（1／－2）

19位 秋田（1／－4）

20位 今治（0／－2）

【ハイライト動画】大宮は後半ATの劇的弾で2連勝スタート！