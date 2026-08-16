プレミアリーグのアストン・ヴィラは日本代表GK鈴木彩艶の獲得をめぐり、パルマ・カルチョと合意に達したようだ。16日、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』が報じている。

今夏行われたFIFAワールドカップ2026で、日本代表の守護神として評価を高めた鈴木。これまでの移籍市場では、プレミアリーグの複数クラブやユヴェントスなどが関心を示していた。さらにUEFAチャンピオンズリーグ2連覇中のパリ・サンジェルマン（PSG）が交渉に乗り出すと、契約直前まで進んだ。しかし、現地時間15日にフランスメディア『RMCスポーツ』を筆頭に、鈴木のPSG移籍は急転直下で破談になったと報じていた。

その直後、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がアストン・ヴィラが鈴木彩艶の獲得に再び乗り出したと伝えると、『ジ・アスレティック』は16日、アストン・ヴィラがパルマと合意し、選手側とも5年契約を締結したと報道。移籍金については、固定の3000万ユーロ（約55億円）に加え、インセンティブを含めると最大3500万ユーロ（約64億円）まで達する可能性があるという。

また、アストン・ヴィラでは、2020年夏から所属するアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが正GKとして君臨しているが、同選手に対しては、鈴木の獲得を目指していたユヴェントスが関心を示している。同メディアによると、すでにユヴェントスは固定移籍金700万ユーロ（約12億8000万円）に加え、インセンティブ300万ユーロ（約5億5000万円）でオファーしたが、アストン・ヴィラ側は固定で1000万ユーロ（約18億円）を要求していることが伝えられている。