2026／27明治安田J1リーグ第2節が14日と15日に行われた。

王者・鹿島アントラーズは後半アディショナルタイム8分の決勝点で名古屋グランパスを下し、2試合連続の劇的勝利で連勝スタート。FC町田ゼルビアも敵地でジェフユナイテッド千葉に4－0の快勝で開幕連勝を飾った。

優勝候補の一角であるサンフレッチェ広島もセバスティアン・アレーの初得点や鈴木章斗の2ゴールなど、浦和レッズを4－1で下し、開幕2連勝を飾った。柏レイソルも盤石の試合運びで東京ヴェルディに逆転勝利を収め、2試合で勝ち点「6」を獲得している。

横浜F・マリノスはGKルベン・ブランコの活躍もあり、清水エスパルスに“ウノゼロ”で勝利。アビスパ福岡とファジアーノ岡山も初の勝ち点「3」を獲得した。

FC東京はあと一歩のところでヴィッセル神戸に追いつかれて初勝利ならず。川崎フロンターレは京都サンガF.C.とのシーソーゲームで勝ち点「1」ずつを分け合った。水戸ホーリーホックはガンバ大阪に追いつかれてJ1初勝利はお預けとなった。

連敗スタートは3チーム。土壇場で鹿島に白星を献上した名古屋のほか、浦和は2試合連続4失点を喫し、16シーズンぶりJ1の千葉は0得点7失点の厳しいスタートとなっている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第2節

▼8月14日（金）

東京ヴェルディ 1－3 柏レイソル

▼8月15日（土）

鹿島アントラーズ 2－1 名古屋グランパス

水戸ホーリーホック 1－1 ガンバ大阪

清水エスパルス 0－1 横浜F・マリノス

ファジアーノ岡山 1－0 V・ファーレン長崎

浦和レッズ 1－4 サンフレッチェ広島

ジェフユナイテッド千葉 0－4 FC町田ゼルビア

川崎フロンターレ 2－2 京都サンガF.C.

ヴィッセル神戸 2－2 FC東京

アビスパ福岡 3－0 セレッソ大阪

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 町田（6／＋8）

2位 広島（6／＋6）

3位 柏（6／＋3）

4位 鹿島（6／＋2）

5位 G大阪（4／＋1）

6位 神戸（4／＋1）

7位 福岡（3／＋2）

8位 横浜FM（3／0）

9位 岡山（3／0）

9位 長崎（3／0）

11位 清水（3／0）

12位 C大阪（3／－2）

13位 川崎F（2／0）

14位 京都（1／－1）

15位 水戸（1／－1）

16位 東京V（1／－2）

17位 FC東京（1／－4）

18位 名古屋（0／－2）

19位 浦和（0／－4）

20位 千葉（0／－7）

◆■J1第3節の対戦カード

▼8月21日（金）

19:00 柏 vs 長崎

19:30 FC東京 vs 千葉

▼8月22日（土）

18:00 鹿島 vs 福岡

18:30 岡山 vs 東京V

19:00 名古屋 vs G大阪

19:00 京都 vs 水戸

19:00 C大阪 vs 清水

19:15 広島 vs 川崎F

19:30 横浜FM vs 神戸

▼8月23日（日）

19:30 町田 vs 浦和

【ゴール動画】岡山、重戦車ルカオの強烈な一撃で初勝利！