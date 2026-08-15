2026／27明治安田J1リーグ第2節が15日に行われ、浦和レッズとサンフレッチェ広島が対戦した。

ホーム開幕戦で曺貴裁体制での初白星を狙う浦和と、開幕連勝を目指す広島が激突。試合が動いたのは16分、広島が見事に崩して先制する。セバスティアン・アレーが右に展開し、大外で受けた中野就斗は内側を追い越した川辺駿に託す。川辺は右サイドの深い位置から折り返すと、ファーから走り込んだ鈴木章斗がペナルティエリア左で合わせて、左足ボレーシュートを叩き込んだ。

しかし、浦和は22分にオウンゴールで試合を振り出しに戻す。フリーキックを獲得し、南野遥海がインスイングのクロスを送ると、対応した相手DF荒木隼人のヘディングがゴールに吸い込まれた。

次の1点が生まれたのは前半アディショナルタイム。広島が勝ち越しに成功する。中島洋太朗がペナルティエリア手前からスルーパスを送り、抜け出したのは塩谷司。飛び出してきた相手GK西川周作を冷静にかわして流し込んだ。

リードで折り返した広島は62分、アレーに待望の初ゴールが生まれる。コーナーキックからゴール前で混戦となると、最後はアレーが右足で豪快に押し込みJ1初得点を記録した。

75分、広島がダメ押しの4点目を奪う。塩谷が前方へスルーパスを送り、抜け出したのは鈴木。後方からのボールにうまく右足で合わせて、鋭い一撃をゴール右下に突き刺した。

試合はこのまま終了し、浦和は2試合連続の4失点で開幕2連敗、広島は開幕2連勝となった。次節、浦和は23日にMUFGスタジアムでFC町田ゼルビアと、広島は22日にホームで川崎フロンターレと対戦する。

【スコア】

浦和レッズ 1－4 サンフレッチェ広島

【得点者】

0－1 16分 鈴木章斗（広島）

1－1 22分 オウンゴール（浦和）

1－2 45＋2分 塩谷司（広島）

1－3 62分 セバスティアン・アレー（広島）

1－4 75分 鈴木章斗（広島）

【ゴール動画】浦和vs広島