【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■11月生まれの月運（11月7日～12月6日生まれ）社交性と行動力が高まり、興味の赴くままに多彩なチャレンジを楽しめる月です。今月は流行の最先端技術やトレンド情報などを、楽しくキャッチアップできる時期。いち早く取り入れた業界の最新情報が、新たなビジネスチャンスの芽を見つけるヒントになりそうです。ただし、どれだけ気持ちが高まっても、資金の移動や重要な契約事に関しては即断即決するのは避け、慎重な判断を心がけましょう。月後半は疲れが出やすいので、こまめな休息を。恋愛面では、花火大会や野外フェスなど、夏らしく賑やかなイベントの場で思わぬ素敵な出会いが期待できる星回り。パートナーがいる方は、まだ訪れたことのない「涼」を感じられるスポットへ足を運んだり、夏祭りを散策したりすると、新鮮な気持ちで絆をさらに深めることができるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/