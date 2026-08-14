「どの企業も必ず取り組むべき」日清食品グループが見据える今後の展望…AI活用において避けて通れない“地道な準備”とは？

笹川友里がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00～20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。8月8日（土）の放送は、先週に引き続き、日清食品ホールディングス株式会社 執行役員・CIO グループ情報責任者の成田敏博（なりた・としひろ）さんが登場。2023年に独自開発した対話型AIや、データ活用について話を伺いました。

成田敏博さんは1999年にアクセンチュアへ入社し、公共サービス本部で業務プロセス改革や基幹システムの構築などに携わりました。その後、DeNAやメルカリといったネット企業でIT部門のマネジメントを歴任し、2019年に日清食品ホールディングスへ入社。2021年からCIO（グループ情報責任者）として、グループ全体のDXを牽引しています。2022年より執行役員を務めています。

◆トップの決断で始まったAI導入

日清食品グループは、2023年に独自開発した対話型AI「NISSIN AI-chat」を導入しました。その経緯について、成田さんは「外部の対話型AIを利用すると、業務の情報が漏洩するリスクがありましたので、それを防ぐために社内版のものを作り、業務ではそれを使ってもらう形にしました」と説明します。現在も社内の開発チームが機能改善を続けており、「AIのモデルもどんどん新しくなっていきますので、そういったものも日々反映させています」と言います。

導入のきっかけは、トップである安藤宏基CEOの一言だったと明かし、「安藤CEOがAIに対して『日清食品グループが今後向き合うべき課題は何か』と問いかけたところ、AIが7つの課題を出してきました。それを見た安藤CEOは『自分の考え方と一致している。なぜこんなことができるんだ、恐ろしい時代になったものだな』と驚いていました」と語ります。

安藤CEOは、その数日後におこなわれた入社式で、実際に生成AIで作成したメッセージを新入社員に披露し、「こうした技術を活用すれば、皆さんは私が新入社員だった頃よりも4倍、5倍も早いスピードで成長できるはずだ」とエールを送ったそうです。成田さんは、そのメッセージに感銘を受け、「できる限り早いタイミングで、この新しい技術を日清食品グループの社内で使えるようにすべきだ」と決意し、「NISSIN AI-chat」の取り組みを始めました。

◆現場主体のデジタル化と社員の変化

驚くべきことに、「NISSIN AI-chat」は入社式から3週間という短い期間で、開発から実装まで進められたといい、「“何が一番いいのか”をチームで議論し、他部門の方と協力が必要であれば、その日のうちに協力を仰ぎに行く。そういうやり方で進めていきました」と振り返ります。

また、導入後はAI活用への意欲が高い部署とそうでない部署があったものの、そこまで大きな壁を感じることはなかったと言います。先行して成果を上げた部門の取り組みを社内で見える化したことで、「自分たちもやってみようか」と他部署にも活用の輪が自然と広がっていったそうです。

これを受けて、笹川が「AIを積極的に活用することによって感じる“現場の変化”ってどんなところですか？」と質問します。これに成田さんは、導入当初はIT部門が活用方法を提案する立場だったものの、現在では、現場の社員から「こういったことができるんじゃないか」というアイデアが次々と寄せられるようになったと明かします。そのうえで、「主体が変わっていくところは大きな変化かなという気はします」と語ります。

◆AI時代を見据えたデータ戦略

続いて、日清食品グループの今後の展望について伺うと、成田さんは“AIの急速な進化”を前提に、食品メーカーとして、製品開発や研究、生産、物流、店頭販売までを含むサプライチェーン全体において、「AIとデータによって、より良くすることができるとしたら、非常に意味があるのではないかと思っています」と強調します。

一方で、AIモデルそのものの進化については、他社が熾烈な開発競争を繰り広げているため、「ある意味、勝手にどんどん進歩していくもの」とし、それに乗り遅れないように最新のAIモデルを取り入れ続けることが重要だと指摘します。そのうえで、成田さんは企業が本当に力を入れるべきなのは“社内データの整理”だといい、「AIモデルに参照させられるように、仕込みを地道に続けていく。社内のデータを整えることは自分たちしかできないですし、とても時間はかかりますが、AIをしっかり活用するうえで避けては通れない道」と説明します。

現在は、業務システムに散在するデータを集約して構造化するだけでなく、文書などの非構造化データもAIに読み込ませている段階だといい、「それこそ、従業員の方々の経験値やナレッジのようなものをAIに読み込ませてデジタル化させる。そういった準備をしておくことで、今後どんどんAIのモデルがさらに進歩したとき、面白いことができるんじゃないかと思っています」と力を込めます。

この取り組みに、笹川が「データの整備は地味ですけど、各企業さんにとっても大事なところですよね」と共感すると、成田さんも「どの企業も必ず取り組んでいくべきことだと思います」と力強く語っていました。

次回8月15日（土）の放送は、デジタル大臣の松本尚さんをゲストに迎えて、お届けします。医療の現場で培った経験を武器に「誰一人取り残されないデジタル化」を掲げる松本大臣が目指す日本の姿とは?

＜番組概要＞

番組名：DIGITAL VORN Future Pix

放送日時：毎週土曜 20:00～20:30

パーソナリティ：笹川友里

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/