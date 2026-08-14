今夏マンチェスター・ユナイテッドに加入したベルギー代表MFユーリ・ティーレマンスが、古巣アストン・ヴィラに向けた発言を謝罪した。

ベルギー代表としてFIFAワールドカップ2026にも出場したティーレマンス。現在29歳のMFはマンチェスター・ユナイテッドが3500万ポンド（約75億3000万円）の契約解除条項を発動させ、アストン・ヴィラから5年契約で加入した。

レスター、アストン・ヴィラとイングランドでプレーを続けたティーレマンスは、プレシーズンツアーにも参加。その際に受けたインタビューでは、アストン・ヴィラに対して「最高のレベルに戻してくれた」と感謝のコメントを残した一方で、「しかし、ヴィラよりも上のクラブは依然として存在する。マンチェスター・ユナイテッドはその1つだ」と、自身のステップアップに言及していた。

アストン・ヴィラのファンの一部は、ティーレマンスのこの発言に不満を露わに。これを受けたティーレマンスは、自身のインスタグラムを通じて誤解を解くために謝罪した。

「昨日、報道で僕が述べた言葉は、誰かを不快にさせたり、僕が心からリスペクトし、過去3年間お世話になったアストン・ヴィラという組織を不快にさせるつもりは、決してなかった」

「ただ、僕は自身の過ちを認め、言葉選びについて謝罪しなければならない。今後はより注意を払いたいと思う。クラブの今後の活躍を願っている」