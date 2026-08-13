フランスサッカー連盟（FFF）は13日、ジネディーヌ・ジダン新監督が率いるフランス代表のコーチングスタッフの陣容を発表した。

FFFからの発表によると、契約期間は今年の8月1日よりスタート。FIFAワールドカップ2030終了時までの4年間となる。UEFAネーションズリーグ2026－27を皮切りに新体制をスタートさせ、EURO2028やFIFAワールドカップ2030での“王座奪還”を目指す。

FIFAワールドカップ2026で4位フィニッシュとなったフランスは、ここまで14年に渡ってチームを指揮してきたディディエ・デシャン前監督が退任。そして、その後任指揮官に就任したのが、現役時代にレ・ブルーの伝説的な選手として活躍したジダン監督だった。

現役引退後は指導者に転身し、古巣レアル・マドリードでチャンピオンズリーグ（CL）への名称変更後は史上初となるCL3連覇を成し遂げた名将は、FIFAワールドカップ2030終了時までの4年契約にサインしている。

そして、今回発表されたジズーを支えるコーチングスタッフでは、レアル・マドリード時代に共闘した旧知のダヴィド・ベットーニ氏がアシスタントマネージャー、ハミドゥ・ムサイディ氏がアシスタントコーチに就任した。

さらに、GKコーチにはフランク・ラヴィオ氏の後任として、現役時代にジダン監督とともにFIFAワールドカップ1998、EURO2000を制覇したレジェンドGKのファビアン・バルテズ氏が新たに就任することが決定した。

トゥールーズ、モナコ、マルセイユ、マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した55歳は、現役引退後トゥールーズにゴールキーパーの養成学校を設立。これまでGKコーディネーターやクラブ経営などに携わってきたが、クラブチームや代表チームでGKコーチを務めるのは、今回が初めてとなる。