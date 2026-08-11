パリ・サンジェルマン（PSG）は11日、アストン・ヴィラとのUEFAスーパーカップに向けた招集メンバーを発表した。
2025－26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）でクラブ史上初の連覇を達成したPSG。12日にオーストリアのシュタディオン・ザルツブルクで開催されるUEFAスーパーカップではヨーロッパリーグ（EL）を制したアストン・ヴィラと対戦する。
ルイス・エンリケ監督はアクラフ・ハキミ、マルキーニョス、ファビアン・ルイス、ヴィティーニャ、ウスマン・デンベレ、フヴィチャ・クヴァラツヘリアといった主力を順当に招集。さらに、アストン・ヴィラから獲得したリュカ・ディニュ、モナコから獲得したマグネス・アクリウシェの新戦力2選手もメンバー入りした。
さらに、リヴァプール移籍の可能性が取り沙汰されるブラッドリー・バルコラも今回のメンバーに入っている。
2026－27シーズンのヨーロッパ最初のタイトルを懸けた一戦は日本時間13日の早朝4時キックオフとなる。
招集メンバーは以下の通り。
▼GK
アレッサンドロ・ロンゴーニ
リュカ・シュヴァリエ
マトヴェイ・サフォノフ
▼DF
アクラフ・ハキミ
ルーカス・ベラウド
マルキーニョス
イリア・ザバルニー
リュカ・ディニュ
リュカ・エルナンデス
ヌーノ・メンデス
ウィリアン・パチョ
▼MF
ファビアン・ルイス
デジレ・ドゥエ
ヴィティーニャ
セニー・マユル
ドロ・フェルナンデス
ウォーレン・ザイール・エメリ
ジョアン・ネヴェス
▼FW
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
ウスマン・デンベレ
マグネス・アクリウシェ
ブラッドリー・バルコラ
イブライム・ンバイェ
クエンティン・ンジャントゥ