パリ・サンジェルマン（PSG）は11日、アストン・ヴィラとのUEFAスーパーカップに向けた招集メンバーを発表した。

2025－26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）でクラブ史上初の連覇を達成したPSG。12日にオーストリアのシュタディオン・ザルツブルクで開催されるUEFAスーパーカップではヨーロッパリーグ（EL）を制したアストン・ヴィラと対戦する。

ルイス・エンリケ監督はアクラフ・ハキミ、マルキーニョス、ファビアン・ルイス、ヴィティーニャ、ウスマン・デンベレ、フヴィチャ・クヴァラツヘリアといった主力を順当に招集。さらに、アストン・ヴィラから獲得したリュカ・ディニュ、モナコから獲得したマグネス・アクリウシェの新戦力2選手もメンバー入りした。

さらに、リヴァプール移籍の可能性が取り沙汰されるブラッドリー・バルコラも今回のメンバーに入っている。

2026－27シーズンのヨーロッパ最初のタイトルを懸けた一戦は日本時間13日の早朝4時キックオフとなる。

招集メンバーは以下の通り。

▼GK

アレッサンドロ・ロンゴーニ

リュカ・シュヴァリエ

マトヴェイ・サフォノフ

▼DF

アクラフ・ハキミ

ルーカス・ベラウド

マルキーニョス

イリア・ザバルニー

リュカ・ディニュ

リュカ・エルナンデス

ヌーノ・メンデス

ウィリアン・パチョ

▼MF

ファビアン・ルイス

デジレ・ドゥエ

ヴィティーニャ

セニー・マユル

ドロ・フェルナンデス

ウォーレン・ザイール・エメリ

ジョアン・ネヴェス

▼FW

フヴィチャ・クヴァラツヘリア

ウスマン・デンベレ

マグネス・アクリウシェ

ブラッドリー・バルコラ

イブライム・ンバイェ

クエンティン・ンジャントゥ