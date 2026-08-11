今日の運勢 8月12日（水）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月12日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月12日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？自分らしく活躍できそう。アイデアも思いつきやすいので、仕事や勉強などに活かすとよいでしょう。交友関係も良好で、コミュニケーションを取りながら色々学べるようです。笑顔を大事にしましょう。暮らしの中に楽しみを見つけることができそうです。家族や親友と時間を持つのも良いでしょう。笑ったり、喜んだりしていると、日々のストレスも発散できて運気も上向きに。インスピレーションを大切にしてみて。直感的に行動すると、新しいものに出会うなど心が満たされることがありそうです。アロマや香水など好きな香りを身に着けていると、恋愛運もアップ。今日は、家族や恋人など信頼できる相手と心ゆくまで会話ができそうです。会話を通して仕事などのアイデアが湧いてくるかも。美味しい食事をすればさらにモチベーションが上がるようです。意外な人物があなたの頑張りを認めてくれるようです。自信や誇りを取り戻せることでしょう。素直にお礼や感謝の気持ちを表すことができると、さらに運気アップ。シャイな気持ちは捨て去って。暮らしを整えていくと運気アップに。とくに水回りなどを掃除したり点検したりすると良いかも。いつも使っている食器や衣類を丁寧に洗うのもおすすめ。物を大切にしていくと、自分を大事にする気持ちも育つようです。楽しい話題を周りとシェアしてみましょう。食事も一人で食べるよりは、誰かと一緒にいただくようにしましょう。ポジティブなエネルギーが巡ると、頑なになっていた心がほぐれていくのを感じられることでしょう。身近な人との会話からヒントがもらえて、悩みなどの解決につながるかも。こだわりすぎていた物があれば、ちょっと距離を取るのもアリ。他へ目を向けてみると、そっちの方が向いていることもあるでしょう。読みかけの本を読んだり、途中まで見ていたドラマを見たり、止めていたことをもう一度行ってみるのもおすすめ。時を経たものが楽しく感じられると、何だか自分の成長を実感できるようです。何か自分磨きを始めてみるのもおすすめ。周りと自分を比較して落ち込むより、いま出来ることを行っていくと良いでしょう。知識をどんどん吸収するぞという気持ちになると、普段よりも身につくようです。前から約束していた予定が変更になるなど、ちょっぴりガッカリしてしまうかも。突然自由な時間ができると、混乱してしまいそうですが、気分を入れ替えて好きなことをやってみましょう。お風呂でしっかり汗を流したり、ヨガやストレッチで体を動かしたりすると◎。デトックスを意識すると、心のモヤモヤも消えてスッキリしてくるようです。神社仏閣など神聖な場所へ足を運んでみるのも良いでしょう。思い通りにならなくても落ち込みすぎないようにしましょう。諦めた先に、また何か光が見えてくるようです。隣にいてくれる人を大切にし、手を取り合いながら活動すると良いかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/