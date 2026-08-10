8月11日（火・祝）は「巳の日」！「山の日」と重なる日の開運アクション＆仏滅との付き合い方

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム。です。さらに、この日は国民の祝日「山の日」。一方、六曜はにあたります。吉日とされる「巳の日」と、六曜の「仏滅」が重なるため、「結局、開運日なの？」「何をするのに向いているの？」と気になる人もいるかもしれません。そこで今回は、2026年8月11日の暦を確認しながら、巳の日とは何か、財布の新調や神社参拝など、この日に向いているとされることを紹介します。なお、暦は昔から伝わる考え方であり、特定の行動による効果や結果を保証するものではありません。日々の予定を決める際の参考として取り入れていきましょう。・巳の日・山の日2026年8月11日は、十二支の「巳」にあたるです。巳の日は12日に一度巡ってくる日で、弁財天との縁が深い日、金運や芸事にまつわる吉日として親しまれています。一方、六曜は。六曜では一般に凶日とされるため、吉日と凶日が重なる日と考えることができます。そのため、「2026年8月11日は最強開運日」といった断定的な表現よりも、と捉えるのが適切でしょう。です。十二支の「巳」は蛇を意味します。蛇は弁財天の使いとされることから、巳の日は弁財天との縁日として、財運や芸事に関することに縁起が良い日と伝えられています。そのため、巳の日には、次のような行動を選ぶ人もいます。・神社や弁財天をまつる場所へ参拝する・財布を新調する・財布を使い始める・口座開設など、お金に関する行動をする・芸事や習い事を始める・日頃のお金の使い方を見直すただし、「巳の日だから金運が上がる」と断定できるものではありません。昔から伝わる縁起担ぎの一つとして、生活に取り入れられています。2026年8月11日は、国民の祝日「山の日」です。「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」という趣旨で制定された祝日で、毎年8月11日が「山の日」とされています。巳の日という暦の吉日と、山に親しむ「山の日」が重なるため、自然の中で過ごす時間をつくるきっかけにするのもよいでしょう。ただし、真夏の時期でもあるため、登山やハイキングをする場合は、気温や天候、体調などを十分に考慮することが大切です。2026年8月11日は、巳の日である一方、六曜では仏滅です。複数の暦注が重なる場合、どちらを重視するかは考え方によります。巳の日を重視する人であれば、財布の新調や神社参拝などの縁起担ぎを取り入れることもできます。一方、六曜を重視する人なら、結婚式などの祝い事や大切な予定を別の日にするという選択もあるでしょう。つまり、暦にはさまざまな考え方があるため、自分がどの暦注を参考にするのかを決めて、無理のない範囲で活用するのがおすすめです。巳の日は金運にまつわる吉日として知られているため、財布を新調したり、財布を使い始める日として選ぶ人もいます。「蛇が脱皮を繰り返すこと」から、再生や成長を連想し、財布にまつわる縁起担ぎとして巳の日を意識する考え方もあります。ただし、2026年8月11日は仏滅でもあります。そのため、六曜も重視する場合は別の日を選ぶという方法もあります。逆に、巳の日を重視してこの日に財布を新調するという考え方もできるでしょう。大切なのは、暦の意味を理解したうえで、自分が納得できるタイミングを選ぶことです。巳の日は弁財天との縁日として親しまれているため、弁財天をまつる神社などへの参拝日として選ぶ人もいます。また、8月11日は「山の日」でもあるため、自然に触れながら静かに過ごす日としてもよいでしょう。参拝の際には、願い事だけでなく、日頃の感謝を伝える時間にするのも一つの過ごし方です。巳の日は金運に関する吉日として知られていることから、宝くじ購入の縁起担ぎとして意識する人もいます。ただし、巳の日だから当選しやすくなる、ということではありません。あくまで「縁起の良い日に購入したい」という気持ちから、暦を参考にするものと考えましょう。2026年8月11日は、が重なる一日です。巳の日は、弁財天との縁日として、財運や芸事に縁起が良い日として親しまれています。一方、六曜では仏滅とされるため、暦を重視する人にとっては判断が分かれる日ともいえるでしょう。だからこそ、「吉日だから何をしてもいい」「凶日だから何もしない」と単純に考えるのではなく、を考える日にしてみるのも一つです。山の日でもある8月11日。自然に触れたり、財布や家計を見直したり、これからの目標を考えたり――。暦を暮らしの小さな区切りとして取り入れながら、心を整える時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。