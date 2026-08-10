「歴史と青さで、企業の挑戦を支え続ける」吉沢亮を起用したみずほフィナンシャルグループ新CMに込めた思いとは？

◆「青さ」で企業の挑戦を支える
佐原：今回は、みずほフィナンシャルグループをピックアップ。祖谷さんにお越しいただき、昨年から開始されたブランドコミュニケーションについてお話を伺います。祖谷さん、よろしくお願いします。
祖谷：よろしくお願いします。
佐原：みずほフィナンシャルグループのブランドコミュニケーションについて教えていただけますか？
祖谷：2025年10月から出口夏希さんと吉沢亮さんをブランドアンバサダーとして起用し、「青さで、挑む。」をキャッチコピーに据えた、コーポレートブランドコミュニケーションを展開しています。
佐原：「青さ」というのは印象的な言葉ですね。
祖谷：「青」には、元々“誠実さ”や“未来志向”といったイメージもありますが、“まだまだ青い”“未完成”という意味合いもあります。そこで、今回の「青さで、挑む。」の「青さ」には、そういう“未熟さ”といった部分を、未完成だからこそ夢に向かって変化を恐れず挑戦する、そんな強さや内に秘めた情熱・ひたむきさの象徴と捉え直し、ポジティブに再解釈しています。
「青さ」を肯定するこの考え方は、みずほのパーパス「ともに挑む。ともに実る。」の言葉通り、挑戦する人に寄り添い、後押しする姿勢にもつながるものとして、コーポレートブランディングに活用することに決めました。
佐原：新CM「青さで、挑む。企業の挑戦篇」は、吉沢亮さんが出演されていますよね？
祖谷：はい。みずほの源流の1つである第一国立銀行が誕生してから約150年。この歴史は、日本企業の挑戦の歴史でもあったと思っています。みずほには、そういった企業や産業の歩みを、思いをもって支え続けてきた一面もあります。今回の新CMでは、その歴史と、これからも青さで企業の挑戦を支え続ける決意を、吉沢亮さんに力強く表現していただきました。
佐原：「変化を恐れず挑戦を続ける人々を支え、ともに挑み続ける」という姿勢を今後もあらゆる接点で発信していくそうです。祖谷さん、ありがとうございました。
祖谷：ありがとうございました。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness