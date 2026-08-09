【心理テスト】あなたが無意識に「遠ざけている幸せ」はどれ? 隠れ「幸せブロック」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「物置」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 桜羽結万(さくらば・ゆま)さん）あなたの家には、鍵がかかったまま長いこと開けていない、古い物置があります。ある日ふと、その扉のわずかな隙間から、中をそっと覗いてみました。うす暗い物置の奥に、あるものがしまわれているのが見えました。それは何でしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 古くて大きいストーブ2． 一脚のしっかりした椅子3． 小さめのベッド4． 棚に並んだアクセサリーこの心理テストでわかることは、あなたの「無意識に遠ざけている幸せ」です。物置は、あなたがふだん意識しない「心の奥」を暗示しています。そこにしまい込んだまま開けなくなったものこそ、あなたが「自分には縁がない」「今さら手が届かない」と、知らないうちに遠ざけている幸せの形なのです。ストーブは「愛情」を暗示しています。あなたは無意識のうちに、誰かに愛され、大切にされる幸せを遠ざけているのかもしれません。深く踏み込まれるのが怖くて、そっと距離を置いてしまうのでは。まずは身近な人の好意を、素直に受け取ってみましょう。椅子は「評価や立場」を表しています。あなたは「自分なんて」と、認められ、活躍する幸せから一歩引いてしまっていませんか。目立つことを避けるうちに、本来なら手に入れられる幸せを手放しているのかも。小さな場面から、前に出てみましょう。ベッドはズバリ「休息」の象徴。あなたは休むことで、ゆっくりと満たされる幸せを自分に許せずにいるのでは。頑張り屋なあなたほど、休むことに罪悪感を覚えがちです。心と体を休めることは、次に進むための大切な準備。遠慮なく自分を労りましょう。アクセサリーは「豊かさ」を示しています。あなたは「贅沢はいけない」「自分にはもったいない」と、無意識のブレーキをかけていませんか。その豊かさは、あなたを輝かせ、周りの人も幸せにするものです。まずは小さなご褒美から、始めてみませんか。遠ざけていた幸せに気づけたなら、あとは少しずつ動き出すだけ。どんな幸せも、あなたが受け取っていいものなのです。■監修者プロフィール：桜羽結万(さくらば・ゆま)東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/