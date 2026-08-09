「外食を控えたり大きな買い物は我慢したり、頑張って節約しているのになぜかお金が貯まらない……」そんな悩みを抱えていませんか。

もしかしたら、お金が貯まらない原因は日々の小さな行動にあるかもしれません。お金が貯まる人と貯まらない人には、ちょっとした行動の違いがあるんです。

All About 貯蓄ガイドの西山美紀さんによる、「明日からマネできるお金持ちの行動」をチェックしてみましょう。

◆お金が貯まる人と、そうでない人の差は？

最近の日本では、ゲリラ豪雨など突然の大雨に遭うことも増えました。天気予報を見ていたとしても、外出先で思わぬ雨に降られてしまうこともあるでしょう。

ここで、面白い調査データをお伝えします。

All About編集部が「ビニール傘の購入」に関するアンケート調査を実施したところ、500人分の回答が集まりました。その中の「1年間でビニール傘を何本買いましたか？」という質問の答えを、年間の貯蓄額別に見てみましょう。

・年間貯蓄額30万円未満……0本は約47％、1本以上は約53％

・年間貯蓄額100万円以上……0本は約67％、1本以上は約33％

「年間貯蓄額30万円未満」の人の半数以上が、ビニール傘を購入していました。一方で、「年間貯蓄額100万円以上」と、しっかりお金を貯めている人のうち、60％以上はビニール傘を1本も購入していません。

つまり、お金持ちは、ビニール傘を買っていないことがわかります。

◆ついつい買ってしまったビニール傘、年間の支出は……？

では、例えば雨が降るたびに、600円のビニール傘を買っているとどうなるでしょうか。

10回買えば6000円、20回買えば1万2000円です。

1本あたりは高くないと思っても、積もり積もれば大きな金額ですし、ビニール傘は「自分の物」という意識が薄れ、すぐどこかに忘れてきてしまいがちです。忘れた頃にまた雨に降られて、再びビニール傘を買ってしまう……こんなことを繰り返していないでしょうか。

◆明日からマネできる「お金持ちの行動」とは

では、お金持ちはどんな行動をしているのでしょうか。

実はお金持ちには、天気予報を確認してから出かけるだけではなく、突然の雨に備えて「折り畳み傘」を持ち歩いている人が多いのです。

急な雨に降られてもすぐに傘を差すことができ、洋服やバッグ、靴を傷めません。それにビニール傘という“余計な支出”がありませんし、環境にも優しいですね。

最近は、コンパクトで軽い折り畳み傘も増えています。「晴雨兼用」を選べば、紫外線が気になる時期の外出にも使えますね。ぜひ、持ち歩いてみましょう。

お金持ちのマネできる行動、ぜひ明日から実践してみてください。

マンガ：金子べら（@bera_kaneko）

アドバイス：西山美紀（ファイナンシャルプランナー、All About 貯蓄ガイド）

文＝All About 編集部