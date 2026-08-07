今日の運勢 8月8日（土）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月8日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月8日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしく過ごすことで運気がアップする日です。まわりの人たちがどう思うか、どう考えるかに流されずに、あなたがどう感じるか、どうしたいかで選択していくと良い流れがやってきます。客観的に物事を考えていくことで、運気が上がっていくでしょう。あなただけの考えで選択していくのではなく、色々な人たちの意見を聞いて、参考にしていくことで良い流れがやってきます。あなたの心がワクワク、ドキドキするようなことは何ですか？ご自身の気持ちに忠実になりましょう。あなたにやってくるインスピレーションを信じて、行動していくことで運気が良くなりそうです。あなたの望みについて考えましょう。あなたにとって、どんな未来が理想的でしょうか？ご自身の望みを明確にイメージしていくことで、あなたの今後のあり方が決まっていきそうです。ロマンチックな気分に浸ることで運気がアップするでしょう。ロマンス映画を観たり、恋愛小説を読んだり、愛を歌ったバラードを聴いたりすることで、良い流れがやってきそうですよ。今日は、集中力が最高潮に高まる日です。効率よく物事を進めることができるので、朝活をして早めにやるべきことを終わらせるのがオススメです。あなたの大切な時間を有意義に使うことができそうですよ。将来のご自身をイメージしましょう。あなたがなりたい自分を明確にイメージしていくことで、今あなたが何をすべきなのかも明確になり、良い流れがやってきそうです。ヨガや瞑想をすることで運気がアップする日です。今のご自身とゆっくりじっくり真摯に向き合い、あなたの内側の意識にアクセスしてみてください。大切な気づきがあるかもしれませんよ。あなたの心が落ち着く場所を求めてください。子どもの頃に好きだった食べ物を食べたり、思い出のアニメや映画を観たりするのも良いでしょう。あなたの心が癒されることをしていきましょう。あなたの隠れた才能に気づく日です。あなたが何気なく日常の中で自然にこなしていることのなかに、あなたの才能が隠れているかもしれません。意識して1日を過ごしてみましょう。今日は異性からの注目度が上がる日です。出会いを求めていらっしゃる方は、お洒落をしてお出かけをしてみましょう。出会いを求めていらっしゃらない方は、受け流すと良いでしょう。ワーク・ライフ・バランスを考えると良い日です。最近のあなたは、働きすぎてはいませんか？あなたが頑張っていらっしゃるのはとても素敵ですが、今日はプライベートを充実させると良いでしょう。もしあなたが、ご自身の人生に対して退屈だとお感じになっているのであれば、それは何度も同じことを繰り返しているからではないでしょうか？ あなたの人生を輝かしいものだと捉えるために、新しいことに挑戦してみましょう。最初は、不安に思ったり、上手くいかなくてじれったく感じたりするかもしれません。そんなときは、楽しむことだけに集中して、完璧を目指さないようにしてみてください。リラックスして、楽しんでいくことですべてが上手くいくようになりますよ。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/