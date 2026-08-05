マンチェスター・シティは5日、韓国でKリーグ選抜とのプレシーズンマッチを実施した。

10年間に渡って指揮を執り、黄金期を築いたジョゼップ・グアルディオラ前監督が退任し、エンツォ・マレスカ監督のもとで再出発することとなったマンチェスター・シティ。初陣となった先日のインテル戦はPK戦の末に敗れており、初勝利を目指してKリーグ選抜と対戦した。

序盤はノッティンガム・フォレストからの関心が報じられているタイアニ・ラインデルスが躍動する。9分、右サイドの深い位置へ抜け出し、鋭い切り返しからのグラウンダークロスでラヤン・アイト・ヌーリの先制点をお膳立てすると、1点を返されて迎えた20分にはアントワーヌ・セメニョのフリックを受けて右足を一閃。ボックス内右から放たれた低く鋭いシュートは、ゴール左隅に突き刺さった。

23分には右からカットインしたセメニョのシュートを相手GKが弾き、ゴール前のディヴィン・ムバマが押し込み2点差に。その後もマンチェスター・シティが主導権を握り続け、前半は3－1で終了した。

互いにメンバーを入れ替えながら望んだ後半は追加点が生まれず。マンチェスター・シティは主導権を握り続け、オマル・マルムーシュやジェレミー・モンガにチャンスが訪れるも、GKク・ソンユンの好セーブを連発。一方、Kリーグ選抜は序盤にカウンターから決定機を作ったが、至近距離からのシュートは左ポストを叩いた。試合は3－1で終了し、マンチェスター・シティがマレスカ体制2戦目で初白星を飾っている。

【スコア】

マンチェスター・シティ 3－1 Kリーグ選抜

1－0 9分 ラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ）

1－1 12分 キム・デウォン（Kリーグ選抜）

2－1 20分 タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）

3－1 23分 ディヴィン・ムバマ（マンチェスター・シティ）