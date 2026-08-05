今日の運勢 8月6日（木）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月6日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月6日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？アップデートする日。何かを変えたいと思っていたなら、今がまさにそのタイミング。完璧に準備が整っていなくても、まずは動き出すことで流れが一気に加速していくはず。迷っていた新しいスタイルにも思い切って挑戦して。美容院に行くと運気アップ。知的好奇心が幸運を運んでくる日。気になっていた分野の本を開いたり、資格や学びについてリサーチしたりしてみましょう。自分のやり方にこだわらず、人のアドバイスを素直に受け入れてみると視界がパッと開けそう。葉物が入ったサラダを食べるのもおすすめ。ワクワクに素直になれる日。趣味やクリエイティブなことに時間を使うと、大きな達成感が得られそう。恋愛面でも新鮮な展開が期待できるタイミングなので、気になる人がいるなら積極的に声をかけて。川べりを散歩すると気持ちがリフレッシュできそう。人の輪が広がる日。交流会やイベント、SNSでのつながりなど、いつもより少し広い世界に飛び込んでみると面白い出会いがありそうです。フットワークは軽く、でも判断は慎重にするのがポイント。ふと空を見上げると、良いアイデアが降りてくるかも。人付き合いを丁寧に扱うと良い日。パートナーや仕事相手との間に、小さなすれ違いが起きるかも。理想を押しつけず、相手の話に耳を傾ければ関係がなめらかになるはずです。歯のケアをいつもより丁寧にすると、気持ちがシャキッとするはず。気分転換が必要な日。ちょっとした物足りなさを感じるかもしれませんが、それは次のステップに進む合図。新しい楽しみを探すつもりで、普段行かない場所や触れないジャンルに手を伸ばしましょう。こしょうやワサビなど、ピリッとしたスパイスが◎。仕事やキャリアに対してじっくり向き合うと良い日。成果を急ぐよりも、今あるものをしっかり守り固めることを意識しましょう。出費を抑えたいなら、必要かどうかを一晩寝かせてから決めるくらいの慎重さを。近くの神社にお参りすると気持ちが整いそう。心の奥にしまっていたものが浮かび上がりやすい日。過去の人間関係や手放したはずの気持ちが顔を出すかもしれませんが、無理に蓋をしなくて大丈夫。今の自分として受け止め直すことで、気持ちが軽くなりそうです。お寺に足を運ぶと心が静まるはず。心地よく整えると良い日。散らかっている場所を片づけたり、インテリアを少し変えてみたりすると気持ちに余裕が生まれそうです。小さなことでも、感謝を言葉にすると空気がやわらぐはず。お気に入りのグラスで飲み物を楽しんでみましょう。お金の使い方に注意したい日。小さな出費が積み重なりやすいので、財布を開く前にひと呼吸おくことを意識して。新しいスキルや資格への投資は、今日は情報収集にとどめておくのが無難。光るものを身につけると気持ちが引き締まりそう。見えないストレスが溜まりやすい日。人間関係で「なんとなく気が重い」と感じたら、距離を置くことも立派な自己防衛。深入りしすぎず、今日は自分の心地よさを最優先にして。自分の中にある常識を疑ってみると、モヤモヤの正体に気づけるかも。頑張りすぎに注意の日。仕事や頼まれごとを抱え込みすぎて、気づいたらパンク寸前になりそうです。断る勇気を持つことも意識しましょう。全部ひとりでやろうとせず、周囲に上手に頼ることを心がけて。紫色の服を身につけると、心が落ち着きそう。勝ち負けにこだわりすぎると、大切なものを見落としてしまいます。誰かと張り合う気持ちが湧いてきたら、「自分は何のためにこれをしているのか」と立ち止まってみましょう。本当に欲しいものは、競争の先ではなく、自分の内側にあるはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4