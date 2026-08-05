今夏にリヴァプールを退団したエジプト代表FWモハメド・サラーは、トラブゾンスポルへの加入が濃厚となっている。

9年間に渡ってリヴァプールの絶対的エースとして活躍し、クラブ歴代3位の公式戦通算257ゴールを挙げたサラーは、今夏に『アンフィールド』に別れを告げ、新天地を探すこととなった。

現地時間4日、スュペル・リグ（トルコリーグ）のトラブゾンスポルはサラーとの交渉開始を発表。5日正午にイスタンブールのアタテュルク空港に到着予定で、同日夕方にクラブハウスに入ることが伝えられた。

加入が間近に迫る中、トラブゾンスポルはクラブ公式X（@Trabzonspor）に一本の動画を投稿。そこには飛行機でイスタンブールへ向かうサラーの姿が映し出されており、トラブゾンスポルのユニフォームに袖を通しつつ、「準備は良い？ もうすぐ会えるよ」とカメラに向かって語っている。

トルコ人ジャーナリストのヤーズ・サブンジュオール氏によると、サラーはトラブゾンスポルと2028年6月30日までの2年契約を締結し、年俸1700万ユーロ（約31億円）を受け取る見通しだという。

【動画】サラーがトラブゾンスポルのユニフォームに袖を通す！