ドーピング問題による出場停止処分が解除されたチェルシーに所属するウクライナ代表FWミハイロ・ムドリクは、チームに合流してすぐに親善試合に出場する可能性があるようだ。4日、イギリスメディア『BBC』やイギリス紙『イブニング・スタンダード』などが伝えている。

現在25歳のムドリクは2024年12月に行われた通常の尿検査で禁止薬物であるメルドニウムが低濃度で検出されたことから、イングランドサッカー協会（FA）から暫定的な出場停止処分を受けた。当初から一貫してムドリク自身は禁止薬物を故意に摂取したことは一度もないことを主張していたものの、2025年6月にFAのドーピング防止規定違反で告発され、今年1月の聴聞会を経て4年間の出場停止処分を科された。

これを受け、ムドリクは今年2月にスポーツ仲裁裁判所（CAS）へ控訴を行うと、7月31日にCASはムドリクとFAが世界アンチ・ドーピング機構（WADA）の同意を得て、控訴手続きを解決したと発表。さらにFA側もムドリクが即座に競技へ復帰できる状態にあることを明らかにした。なお、イギリスメディア『BBC』によると、ムドリク側がドーピング規則違反自体は認めたうえで、すでに消化された約1年8カ月分の出場停止期間を受け入れる形で双方が同意し、和解という形で解決に至ったことが伝えられている。

出場停止処分が解除されたことを受け、今月3日に香港でプレシーズンツアーを行なっているトップチームに合流したムドリク。出場停止期間中にはチェルシーの練習場を使用することができなかったため、個人的にコーチやゴールキーパーを雇い、下部リーグのクラブの練習場を借りてトレーニングを継続していた同選手にとっては、約20カ月ぶりのトップチーム合流となった。

そんなムドリクはチェルシーを離れている間も、一貫性と強度の高いトレーニングを維持することに専念していたこともあり、合流後からチームの全体練習に合流している様子が明らかになっている。

そうしたなか、5日に行われるユヴェントスとのプレシーズンマッチ（日本時間5日20時30分キックオフ）を前にした会見でチェルシーのシャビ・アロンソ新監督は「昨日はトレーニングを行った。彼は空港から直接ホテルに到着した」と語りながら、合流からわずか3日で迎えるユヴェントス戦にムドリクが出場する可能性があることを明かした。

「昨日は選手たちとの再会による感情的な側面や、コンディションの確認に重きを置いた時間だった。だが、彼はプレー可能だ。90分間フル出場するにはまだ早いかもしれないけど、メンバーに選ぶことはできる。実際にメンバー入りしているから、プレーは可能だよ」

「ミシャが私たちと合流できたことを本当に嬉しく思っている。彼がチームの一員として過ごす中で見せた笑顔からも、それが彼にとってどれほど素晴らしいことだったかが伝わったのではないだろうか。彼は長い間、一人でトレーニングを続けてきたのだからね」

「コンディションについては、これから様子を見ていくことになる。彼は懸命に取り組んできたし、これからは実際にプレーを行い、チームメートにパスを出したり、チームの連携の中に溶け込んだりしていく段階に入る。だが、誰もが抱いている最初の思いは、彼がチームに戻ってきてくれたことへの喜びだよ」

ムドリクが最後にチェルシーでプレーしたのは、2024年11月28日に行われたUEFAカンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズ第4節のハイデンハイム戦であることから、トップレベルでどれだけプレーできるかは未知数で、今シーズンをチェルシーで過ごすのか、チェルシーと同じコンソーシアム『BlueCo』が保有するストラスブール（フランス1部）にレンタル移籍となるか、他クラブに移籍するかなどは依然として不透明となっている。

ムドリクの去就についてX・アロンソ監督は「まだ何も決まっていない。すべてが急速に進んだため、何よりもまず彼という個人のことを考え、彼が再びグループの力学やチームの一員として馴染めているかを感じ取ることが重要だ。そして、彼の様子を見極める必要がある。しかし、彼が特別な選手であることに間違いはない。彼の場合は特別なケースだから、慎重に対応する必要がある」と何も決まっていないことを強調している。