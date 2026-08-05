ボーンマスが、8月3日に行われた練習試合で、ジェノアに10－1の大勝を収めた。

2025－26シーズンのプレミアリーグでチャンピオンズリーグ（CL）出場権を争いながら、最終的には6位で終え、ヨーロッパリーグ（EL）出場権を獲得したボーンマス。127年間の歴史の中で、初めての欧州大会出場を決めた中、来る2026－27シーズンに向けた練習試合で、2025－26シーズンのセリエAを16位で終えたジェノアと対戦した。

試合は45分ハーフの90分間ではなく、30分を4本の計120分間という形式で行われたものの、最終的な結果は10－1とボーンマスの大勝。イングランド代表MFアレックス・スコットのゴールで先手を取り、1本目の30分間を1－0で終えると、続く2本目ではジェノアに先手を取られたものの、オランダ代表MFジャスティン・クライファートのPKを筆頭にゴールを重ね、2本目のみのスコアを3－1で終える。3本目と4本目はどちらも3－0で、最終的なスコアは10－1となった。

先のとおり、試合は90分間ではなく120分間の開催。とはいえ、衝撃的な大差がついたことは事実。昨季、ボーンマスにEL出場権をもたらしたアンドニ・イラオラ監督はリヴァプールの新監督に就任しており、新たにマルコ・ローゼ監督を迎え入れてのシーズンだが、今季のボーンマスも勢いがありそうだ。

【ハイライト動画】衝撃の10ゴールを一挙プレーバック