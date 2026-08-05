昨シーズン限りでリヴァプールを退団したエジプト代表FWモハメド・サラーは、トルコ1部トラブゾンスポルへの加入が近づいているようだ。トルコ人ジャーナリストのヤーズ・サブンジュオール氏が報じている。

2025－26シーズン限りで9年間を過ごしたリヴァプールを退団したサラー。これまでサウジ・プロフェッショナルリーグや米メジャーリーグサッカー（MLS）のクラブ、さらにはトルコのベシクタシュといった複数クラブからの関心が報じられてきたが、その新天地はトラブゾンスポルになる可能性が高まっている。

サブンジュオール氏は4日、自身の公式『X』で「トラブゾンスポルがサラーと2年契約で合意に達した」と報道。現在はトラブゾンスポル側の契約条項の最終確認を待っている段階だという。なお、同氏は今月1日時点で「同クラブがサラーの代理人と会談の場を持つ、正式オファーを提示した」と伝え、その内容については「1700万ユーロ（約30億円）の年俸で2年契約」と報じていた。

現在34歳のサラーは、バーゼルやチェルシー、フィオレンティーナ、ローマなどを経て、2017年夏にリヴァプールへ完全移籍。圧倒的な得点力でチームをけん引し、プレミアリーグ2回、リーグカップ（カラバオカップ）2回、FAカップ、FAコミュニティシールド、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップと数々のタイトル獲得に貢献した。従来の契約は2027年6月30日まで残しいたが、今年3月に退団が発表された。