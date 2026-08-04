4日、「Jリーグ8.7新開幕」東京スカイツリー点灯式が東京スカイツリーで行われた。Jリーグ2026／27シーズン スペシャルアンバサダーに就任することが3日に発表されたTravis Japanのメンバー7名と、Jリーグの初代優勝監督であり、解説でもお馴染みの松木安太郎氏、そしてJリーグの鈴木章吾氏が登場した。

シーズン移行を果たし、新たなスタートを切るJリーグ。7日（金）に開幕を迎える中、東京スカイツリーでは4日（火）〜7日（金）にかけてJリーグ全60クラブのカラーに点灯。1つの企画で60種類の点灯が行われるのは、東京スカイツリー史上最多とのことだ。

鈴木氏は「世界から見ても日本の象徴的な存在である東京スカイツリーを通して、多くの人々に改めてJリーグの存在を認知・認識していただきたい」ということで今回のライティングを企画したとのこと。60パターンのライティングは、東京スカイツリーと墨田区の協力を得て実現したと明かした。



Jリーグ初年度にはヴェルディ川崎（現：東京ヴェルディ）を指揮して見事に優勝を果たした松木氏は、10チームの時代から6倍に広がったJリーグについて言及。今回のシーズン移行についても「スケジュールが世界と一緒になるということが、選手が色々な大会に参加する移動であったり、選手の各チームに移籍する期間であったり、日本の選手たちの動きも世界に合わせられるんじゃないかな」と、期待を口にした。

スペシャルアンバサダー就任翌日に初仕事となったTravis Japan。リーダーの宮近海斗さんは「昨日、就任式をしていただいてJリーグスペシャルアンバサダーに選んでいただいたんですが、今日が初出勤と言いますか、重大な役目のこの点灯式ということで。新たなシーズンの灯火を今日上げて、7日から開幕戦が始まるということで、大事な初仕事なのでしっかり任せていただいて、責任のある点灯をしたいと思います！」と、初仕事への意欲を口にした。



様々なクラブのカラーに変化するスカイツリーにTravis Japanのメンバーも感動と驚きを隠せない中、トークセッションではJリーグについてコメント。松木氏は初代優勝監督である一方で、Jリーグ開幕当時はまだ誰も生まれていないTravis Japan。松田元太さんは幼少期からサッカーをプレーしていた中で、「父がずっとサッカーが好きで、ずっとサッカーをやってきた人生だったので、生まれたおぎゃあの瞬間から、おぎゃあから数分後にはもうJリーグ知ってるぐらいの（笑）」と、冗談混じりながら、子供の頃からJリーグに触れていた人生だったとコメント。「Jリーグは実際にスタジアムに見に行って、もうそこで『あの選手かっこいいな』とか『俺もプロになりたいな』って、Jリーガーになってどんどん活躍したいなって夢があった」と、当時はプロサッカー選手を目指していたという松田さんは「今でもまだ（笑）」と、現在もその夢はあると語った。

また、川島如恵留さんは、グループの象徴でもある“TJ”のポーズにかけてコメント。「選手の皆様、本当にたくさん準備してきたと思います。我々ファン・サポーターも、とっても情熱（TJ）をお送りしたいと思っております！Jリーグには、楽しいJリーグ（TJ）！強いJリーグ（TJ）！たくましいJリーグ（TJ）を期待しております！」と、TJに掛けた見事なコメントを残した。

そんな中、新たにチャレンジしたいことをそれぞれが発表。松木氏は「監督再チャレンジ」を掲げ、久々に現場で指揮を執りたいと意気込み。七五三掛龍也さんは「ジュエリー作り」を掲げ、「『スタジアムジュエリー』を……プロデュースしたい」とコメント。各チームのコラボモデルの制作にも乗り気な様子を見せていた。



点灯式の最後には新シーズンのJリーグに向けてコメント。松木氏は「素晴らしいシーズンがまたスタートします。選手たち、チームの関係者、もちろん一生懸命頑張っておりますけども、やはりJリーグが発展していく上では、皆様のお力、そしてサポーターの力というのがもう多大な力になります。是非とも今シーズンも、日本のリーグ、全て応援していただきたいと思います」と、新たなJリーグの盛り上げに皆さんに協力してほしいとコメント。宮近さんはTravis Japanを代表し、「僕たちの最初のお仕事が点灯式で、本当に光栄」と語り、「僕たちスペシャルアンバサダーに就任いたしましたので、今Jリーグでこう活躍されてる選手、そしてファン・サポーターの方の熱意を僕らも受け取って、自分たちも胸張ってスペシャルアンバサダーやってるよって託してもらえるぐらいに」と、熱い意気込みを口に。「今後Jリーグを知っていく方の入り口にもなりたいと思いますので、今いるファン・サポーターの方がその入り口に入ってきた方に、『こう凄いものだよ』ってお伝えしていただけたら嬉しいなと思いますので、その繋ぎ目になれる役割にTravis Japanがなりたいと思います」と、新たなJリーグファン獲得に向けても頑張っていきたいとした。

新シーズンのJリーグは7日（金）に開幕。MUFGスタジアムで行われる横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズからスタートする。

【写真】様々なクラブカラーに輝く東京スカイツリー