今日の運勢 8月5日（水）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月5日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月5日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？小さな成功体験をいくつも重ねられそうな日。周りからも褒められたり喜ばれたりして、自信がついてくるようです。迷いや不安があっても、思い切って最初の一歩を踏み出すようにしてみましょう。自分の意見や提案がスムーズに通るようです。今日は遠慮をせず、きちんと伝えるようにしてみましょう。前向きな流れができてくると、さらにやる気が湧いてきそう。恋愛も相手をデートに誘ってみるなどアクションを起こしてみて。難しいと思っていたことが達成できるなど、手応えを感じられそう。新鮮な気持ちで作業など行っていくと、あっという間に終わりそう。空いた時間は、散歩などを行うのも良いでしょう。周囲からの評価よりも、自分の手応えを大事にするといいでしょう。焦らずに、自分の内側から湧き出てくるリズムを大切にしてみて。恋愛は、優しく気遣うようにしてみて。その方が相手に思いが通じるようです。ちょっとした言葉に、あなたを助けてくれるヒントが隠されているようです。周りに対して目を向けてみるようにしましょう。ふと心が動くことがあれば、ちゃんと向き合ってみると良いでしょう。足踏みしていたことが、少しずつ動き出すようです。流れに身を委ねてみるのもアリ。周りの人の反応を見ながら、一緒になって行っていくと良いでしょう。手作りのお菓子がラッキーアイテム。人からの紹介や誘いを大切にすることを意識してみて。色々な人から話を聞いてみると、煮詰まっていたことが、解決していくかも。恋愛も、上手くいっていないと感じたら友人などに相談してみると良いでしょう。交友関係に変化がありそう。お互いの歩調を大事にしていくと、心地よい空気感ができてくるようです。飾らずにありのままを話してみると、思っていたことが一緒だったりするかも。悔しいことがあっても、逃げ出さずに向き合っていきましょう。大変なことかもしれませんが、乗り越えることで成長を実感できるようです。夜は自分の時間を楽しんでリフレッシュを。パートナーや恋人からの連絡が途絶えたりして、寂しく感じるときは趣味に没頭してみましょう。少し距離を置いてみると、何か見えてくるかも。自分磨きをするのもあり。特にスキンケアを丁寧にすると良いでしょう。予想外のことが起きて、計画通りにならないかも。ちょっと悲しい気持ちになるかもしれませんが、切り替えるようにしましょう。一緒にいると落ち着くような人の側にいるのもおすすめ。何をしても違う気がして、決断が鈍ってしまいそう。今日は決断せずに、情報収集などに徹すると良いかも。焦らずに、もう少し時間をかけて考える方が上手くいくようです。力が入りすぎていることがあれば、ちょっと緩めてみましょう。必要以上に背負ってしまっている事もありそう。不要なものは手放すタイミング。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/